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【限聚令持續】停業又被業主逼遷？　酒吧：等防疫抗疫基金交租

商業 20:58 2021/03/04

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酒吧業界損失慘重，個別酒吧亦面對業主「逼遷」。（程志遠攝）

酒吧業自爆發第四波疫情後，被勒令停業至今。有酒吧老闆反映，現時只能等待防疫抗疫基金發放以支付租金。香港酒吧業協會副主席錢雋永稱，停業至今逾3個月，料業界只計算成本下損失逾10億。

錢解釋，疫情爆發後酒吧數目已從約1400間減至1200間，而在停業超過3個月內，預計每間酒吧平均損失逾100萬元，即合共超過10億。他又指，每間酒吧若能營業，利潤最少有50%，即是業界純利潤達5億元。他目前只期望盡快復業，並希望政府承擔責任。皆因酒吧並非導致爆發第四波疫情群組，期望每間酒吧賠償50萬元。

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酒吧業界損失慘重，個別酒吧亦面對業主「逼遷」。於旺角開設酒吧的魏先生表示，開業至今約8年，疫情下能營業，平均每月亦錄得20萬元營業額。惟政府勒令酒吧關門，收入為零，他目前欠業主1至2月的租金，卻只能等防疫抗疫基金發放交租。

等政府資助交欠租   執達吏上門封舖
魏稱，最近用發放的資助交租時，過去一直保持聯絡的業主，突然找來執達吏上門「封舖」。他指，店舖租用時預繳相等於4個租金的按金，即使扣除欠租仍有兩個月按金。故他認為：「（業主）有心逼我哋走」，但他不捨熟客和仍期望能重新營業，故已即時處理封舖問題，只是無奈要額外再支付約3萬元費用。

魏強調，目前只是希望可以營業，皆因現時已損失約50萬元，股東們若「拔無可拔」亦只能無奈結業。他指，爆發的感染群組並非酒，感到政府在過去已先入為主地存有偏見，並且針對性認定酒吧是「烏煙瘴氣」。故他提出，政府應為每間酒吧發放50萬補償，彌補損失，並且盡快復業。

記者：馬意文

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