【虛擬保險】Bowtie進軍咖啡店市場　灣仔鬧市設Bow Coffee　締造親民品牌形象

▲ 各行業自去年加速數碼化，金融、銀行、保險等行業都推出創新數碼服務，Bowtie作為本地首家虛擬保險，不僅積極面對疫情，近日更毅然進軍咖啡店市場，開設Bow Coffee。

面對新冠肺炎疫情，各企業紛紛轉戰網上平台，推出數碼服務。本地首家虛擬保險公司Bowtie（保泰人壽）就標榜沒有實體經紀，讓用戶利用全網上途徑購買保險。

Bowtie聯合創辦人兼行政總裁顏耀輝表示，回顧過去一年，公司服務在網上推出，受疫情影響有限。「新冠肺炎疫情對我們而言，可以說是『機』多於『危』。」他指出，去年保險業收入下降近40%，而公司收入則有顯著增長，未來會加強自身產品自願醫保所包含的項目，並讓更多人認識虛擬保險服務。

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虛擬保險概念非常新穎，因為沒有實體的保險經紀，服務或令人卻步。顏耀輝坦言，一切全部在網上完成，或讓人有距離感。「公司希望打破大家對虛擬保險難以在實體環境接觸的觀念，故此今年就作新嘗試，開設咖啡店，以線上線下形式，提升公司形象。」

顏耀輝表示，之前辦公室在共享工作間，但去年2月公司開始採取在家工作措施，公司希望為員工提供合適的辦公環境，讓員工彈性選擇在家工作或在辦公室工作。最後就物色到灣仔一個兩層高，過千呎的地方作辦公室。「上層可做辦公室，而地舖就萌生出類似『前舖後居』的概念，嘗試以創新的方式宣傳公司。」顏指出，留意到員工都希望在較開闊的工作環境工作，例如圍在一起工作、吃飯，可以一邊喝咖啡放鬆，一邊工作，而開設咖啡店就正正符合員工的需求。

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Bow Coffee開設在灣仔鬧市旁，地點靜中帶旺，附近亦已有不少咖啡店。顏指出，留意到附近的確有不少咖啡店，但同時該區對咖啡的需求仍然非常高。「留意到不少人即使在家工作，間中都會外出到咖啡店買咖啡，甚至帶電腦工作到環境舒適的咖啡店工作，這個亦已是新常態。」顏相信，只要做到有水平的咖啡，而環境亦理想，有信心能做到收支平衡，同時能幫助推廣Bowtie品牌。

實體店可與社群多交流

對於Bow Coffee的裝潢，顏耀輝亦花了不少心思。「店中天花板特別用Bowtie的標誌圖形，店中的咖啡機亦特別塗裝成公司的標誌粉紅色，其次咖啡店的周邊產品，如附送的口罩套亦印有Bowtie標誌。」他解釋，店中的各種物品都與Bowtie有關，可以起到軟性推廣作用。「在本地市場，硬銷讓人感到抗拒，是行不通的，反而軟性推廣的效果就更好。」

顏表示，Bow Coffee可以作為品牌的實體店般，予人可以接觸到的親民感覺，拉近與客戶的距離，而樓上員工亦可以在咖啡店放鬆，一舉兩得。顏指出，該咖啡店全天候對外開放，而未來該店亦會舉辦各種講座，當中會邀請不同界別專家，如退休CEO、創業家、運動員等與大眾分享。「類似的活動在公司內部已定期舉行，希望將該形式推廣至大眾，為社群帶來更大貢獻。」他補充，目前計劃仍然在制定當中，形式未定，希望透過類似的講座，讓客戶和員工、社群有更緊密溝通交流。

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記者：