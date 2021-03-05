【業績|手遊股】IGG多賺逾6成兼派股息連特別息53.4仙　股價跌逾11% （第二版）

IGG （00799） 公布去年全年業績，純利按年升64%至2.7億美元（約20.9億港元）。每股盈利0.2223元。IGG派第二次中期息及特別股息，均為26.7港仙，合共派53.4港仙。IGG全年派息103.6港仙，按年增2.4倍。不過，IGG股價未受業績支持，股價大跌11.4%，收11.16元。

期內，IGG收入按年升5%至7.04億美元（約54.5億港元）。佔總收入86%的《王國紀元》收入增加12%，為6.04億美元；而《城堡爭霸》收入則按年減少近4成至4595萬美元，佔總收入7%。去年全年毛利率按年增0.5個百分點至69.8%，主要因服務器成本減少。投資增值收入近1.3億美元，按年大增3.03倍，主要由於集團對移動互聯網及遊戲相關領域企業及基金的成功投資。

以地區分類，北美地區收入佔收入31%，亞洲地區佔39%，歐洲地區則佔23%。以平台分類，集團收入主要來自Android 平台，佔比從2019年的58%提高至62%。IGG首席運營官許元指，集團早前跟內地遊戲平台TapTap達成戰略合作，該平台將可提供更多Android 流量，加上集團旗下移動應用程式在海外市場快速成長，料未來Android 用戶將保持上升趨勢。

將加大遊戲研發 擬以IP合作擴大海外市場

許元表示，將持續加大投入遊戲研發及營運人才，繼續在全球範圍拓展戰略投資，擴充產品線，並陸續推出策略類、 動作類等跨品類新遊戲，預計今年將推出20款遊戲，其中，模擬類遊戲（SLG）佔16款。

集團去年員工人數超過2000人，研發人員佔總人數逾5成。他表示，公司內部現時有大概20多個團隊研發遊戲，開發應用程式則大約有50多名員工，成本不高，預料今年營銷支出將維持在總支出的20%至30%。

他亦指，今年擬嘗試展開更多IP聯動。現時集團已與日本動畫公司東映合作，公司將在《王國紀元》內引入「聖鬥士星矢」IP，以期盼在日本市場尋求突破。他預測，受眾看動畫長大，對這些IP有深厚感情，預料可吸納更廣泛的受眾。若之後跟IP合作的模式反應良好，將考慮以此模式跟其他海外市場（例﹕美國）IP進行洽談。

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記者：謝卓榮