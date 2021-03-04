【網民熱話】識女仔會唔會隱暪自己有樓？ 網民：有樓係一個追女仔優勢 做咩要隱藏？

兩性關係從來都是歷久不衰的議題，近日就有網民在討論區發文，問各位單身男網民如果想識女友，會不會隱暪自己有樓。網民害怕那些女士不是喜歡他本人而是喜歡層樓，或是貪不用一起供。

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網民反應兩極，選擇不隱暪的網民會考慮到女方得知的感受和現實中有樓可以增加自身的吸引力，「但如果有一個好女仔不介意你「無樓」， 後來發現你說謊…」、「不介意你無樓的女孩可能會氣你這樣猜度多點」、「有樓是一個追女仔的優勢，為何要隱藏？」、「以前會，但發現了這樣做真是很傻，之後就不會，隱瞞時沒有女生留意。不隱瞞明顯多了女生接近，隱瞞時有女生無視我。她知我有2間屋收租之後就對我好主動，真是好現實。」

其他網民回應：

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而選擇隱暪的網民就指不想遇到「拜金女」，「我就寧願要一個外貌一般的，都比要的拜金要好」、「會先扮窮，一起後一段時間才說」、「先不要說，開始一段關係後才說」、「會，我當年層樓，租了給人，自己住劏房，一來我對生活要求不高，二來又可以返工近點。那時識了個女生，她住私樓。剛一起時沒甚麼，後來她嫌棄我住劏房，跟了第二個走。我好慶幸沒有給她知我有層樓。」

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責任編輯：黃苑筠