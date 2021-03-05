【電子消費券】零售業受惠消費券　業界料迎來報復式消費

▲ 不少參加「第一屆商評博覽 」的零售商會均相信，生意會逐漸復甦，甚至迎來報復式消費。（陳靜儀攝）

本港零售業疫弱，不過隨着限聚令放寬，以及港府預計將於7月推出電子消費券，不少參加「第一屆商評博覽 」的零售商會均相信，生意會逐漸復甦，甚至迎來報復式消費。

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香港鐘表業總會主席蔡宗富相信，消費券有助平價鐘表產品的銷售，為了迎合消費券，7月會舉辦首屆全港鐘表購物節吸客，並與網上銷售平台合作，預計網購有助行業增1成多至2成生意。他透露，業界現時積極拓展本地需求，不少鐘表店由油尖旺區遷移至民生區開店，反應不俗。

香港化粧品同業協會監事長何紹忠認為，現時化粧品業要靠內銷帶動，而消費券肯定有助內銷，相信業界有一定程度受惠，不過不是所有店舖都有支付系統，希望政府可以支援小店安裝相關設施。

九龍首飾業文員會理事長劉臣峰坦言，珠寶價格較貴，5,000元的消費券對行業的直接幫助不大，但帶動整體消費氣氛下，或可間接帶動市民對珠寶的消費意慾，長遠來說要通關才幫助到行業復甦。

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記者：朱悅瀅