【新冠肺炎】K11 MUSEA周六重開 館內消毒機械人大跳華爾茲

早前尖沙咀K11 Musea名潮食館群組有50人確診，商場主動閉館至本月6日，為商場員工及租戶員工進行第二次檢測，並為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒。現在本周六中午12時重新開幕，到時市民隨時都可以看見機械人出動，把商場每吋空間徹底消毒，並大跳華爾茲，智能機械人可殺滅99.99%細菌及病毒。

K11 MUSEA再主動延長閉館至周五 安排員工租戶覆檢 商場會以最安全狀態周六重開 【下一頁】

政府專家顧問袁國勇早前視察後指K11 MUSEA基本上安全，商場亦於本月3日為商場員工安排第二次新冠肺炎病毒檢測，商場員工須出示陰性檢測證明才可上班，確保員工及顧客安全。

【新冠肺炎】K11 MUSEA今終止「名潮食館」租約 本周六將重開商場 【下一頁】

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責任編輯：黃苑筠