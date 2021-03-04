【樓市熱話】朋友「有樓扮無樓」 網民不解背後原因「集思廣益」 網友回應：「公屋扮私樓就有」

在香港上車絕對不是一件容易事，不靠父幹成功上車，某程度也是一種光榮，至少要花上不少的氣力，因此很多人在上車後都會覺得自豪，自然會跟別人分享這個令人高興的消息，但原來不是每個人都喜歡讓別人知道自己擁有物業。

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有網友指一位中學同學於3、4年前已經成功上車, 但每次在普通朋友、親戚、同事面前只會跟大家說自己租樓居住, 不想讓別人知道自己經買樓，相當神秘，而「樓主」作為當時人的好朋友，曾經追問隱瞞已上車的原因，換來的只是一句沒有好處，而樓主就很想知道各網友有沒有類似經驗，因而在討論區發文。

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大部分網友都指不認識朋友「有樓扮無樓」，反而認識很多人住公共屋村但裝作擁有私人物業，例如住翠灣邨卻告訴別人住在杏花邨。有其他網友則指很大可能是因為害怕讓別人感覺很富有，招來不必要的人向自己借錢，因此隱瞞有物業也很合理。依編者所見，隱瞞也許是因為在香港樓房話題較爲敏感，已置業的在外人眼中被視為成功，但供款的壓力其實一點也不少，與其想贏得別人艷羡的目光，倒不如順其自然，不刻意提及，也不刻意隱瞞。

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責任編輯：翁嘉陽