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【零售業自救】第一屆商評博覽今日開幕　參展零售商會冀帶動本地消費

商業 19:44 2021/03/04

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香港商業專業評審中心（商評中心）今（4日）起至3月7日，假南豐紗廠IP Lab舉辦「第一屆商評博覽 」。（陳靜儀攝）

疫情打擊零售業，業界為了自救，由32個商會組成的香港商業專業評審中心（商評中心）今（4日）起至3月7日，假南豐紗廠IP Lab舉辦「第一屆商評博覽 」，讓訪客及商會內的會員了解不同行業的特色產品、服務及行業特色，從而帶動本地消費。

【零售寒冬】香港零售連跌24個月　分析師料2月止跌為升　零售協會：只屬假象

【零售寒冬】香港1月零售銷貨值跌13.6%　遜市場預期

參展的12個商會包括香港化粧品同業協會、亞洲髮型藝術家協會、香港鐘表業總會、香港零售科技商會、香港玉器商會、香港品牌聯合會、粵港澳大灣區房地產業總會、九龍首飾業文員會、港九罐頭洋酒伙食行商會、香港金銀首飾工商總會、香港珠寶玉石廠商會及香港酒業總商會。

商評中心會長郭德亮表示，會內的32個商會大部份是品牌、批發及零售商，第一屆商評博覧是各會聯合自救的嘗試，亦希望政府增撥資源彈性處理協助各商會籌辦一些類近的活動，而不止於貿易發展局主辦的場地，並相信在全民接種疫苗及通關之後經濟會迅速反彈。

立法會批發零售界議員邵家輝表示，「第一屆商評博覽」提供一個良好的平台予商界展示其獨特之處，相信有助創造商機。香港鐘表業總會主席蔡宗富期望，透過是次博覽帶動消費及展覽氣氛，以及推廣商會。

【零售寒冬】「香港製造」品牌有支持　「山手作」成功吸客渡零售寒冬（有片）

記者：朱悅瀅

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