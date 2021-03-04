【虛擬資產】HKbitEx 主打證券型代幣發行 料未來市場規模可超越7.5萬億美元

▲ 高寒認為，唯有監管機構落實完善的監管框架，才能夠吸引專業投資者加入，擴大其發展空間。

虛擬資產交易近年逐步興起，惟不少人認為，虛擬資產缺乏實際經濟價值支撐，難以改變金融市場系統。除虛擬貨幣外，香港虛擬資產交易所（HKbitEx）聚焦與資產掛鉤的證券型代幣發行（STO），盼以區塊鏈科技探索金融革命浪潮。

與HKbitEx撞名，香港虛擬資產交易所HKD.com今年1月開設實體交易所，詳情可見﹕【下一頁】

由數名港交所前高層入駐的香港虛擬資產交易所、德勤和香港大學早前聯合撰寫關於STO的報告，現時全球市場通過STO募集的資金規模已超過3.6億美元，預料未來單在亞洲市場，潛在市場規模可高達7.5萬億美元。

STO是甚麼？

STO（Security Token Offering）以區塊鏈技術發行，將證券、債券或私人房地產等資產以虛擬貨幣的形式發行給投資者募集資金，並具備證券性質，受監管機構所監管。以香港為例，證監會在2019年3月將STO定義為「屬傳統證券發售屬性的特定代幣發行」。現時情況下，交易所若要處理STO交易，需向證監會取得俗稱1號牌（證券交易）和7號牌（提供自動化交易服務）。

香港虛擬資產交易所創始人兼行政總裁高寒表示，交易所買賣STO可為企業提供另類籌集資金，除了減輕交易成本外，亦可企業透過科技更易找到投資者。他解釋，STO成本較低，可全天侯交易，比傳統證券更具效率，亦為資本較少的投資者帶來機會。

促完善監管框架

德勤中國主席周志賢則指，香港作為集資樞紐，應進一步鞏固其作為區域和全球金融中心的地位。對於證券型代幣未來發展，高寒認為，唯有監管機構落實完善的監管框架，才能夠吸引專業投資者加入，擴大其發展空間。

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編輯﹕賴奕羚