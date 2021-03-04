【還息不還本】金管局再延長「還息不還本」6個月　若貸款展期逾540日　銀行「彈性安排」

▲ 【還息不還本】金管局再延長「還息不還本」6個月 若貸款展期逾540日銀行「彈性安排」

金管局聯同銀行業中小企貸款協調機制宣布，再延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至2021年10月。還息不還本機制去年5月推出，原訂為期6個月，去年11月延長6個月，今次為第二次延長。金管局指，至今年1月底，銀行業為支援企業客戶已經批出逾59,000宗貸款展期等支援措施，涉及金額達7500億元。

金管局表示，因應疫情持續困擾世界各地，決定讓合資格企業客戶於2021年5月至10月期間的貸款本金還款期可申請延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。

因應機制推出近一年，為平衡風險，若同一筆貸款自原貸款日起累積展期540天或以上（或同一筆貿易融資貸款自原貸款日起累積展期270天或以上），銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的個別情況考慮其他更合適安排協助客戶渡過難關。

金管局重申，「還息不還本」計劃涵蓋所有年度營業額在8億港元以下及沒有嚴重逾期還款的企業客戶，共有約100家銀行參與，覆蓋約12萬多合資格企業客戶。在推出首6個月，有1.9萬家企業參與，參與率為16%；11月延期後，參與計劃的企業客戶有5,100家，參與率為4%。

本地發鈔行滙豐歡迎再延長「預先批核還息不還本」計劃下的還款期，至去年底，該行批出的企業「還息不還本」及其他延期還款等個案，涉及逾2,300億港元貸款金額。

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編輯：麥德銘