【港股追蹤】周五開市前 3件不可不知事件

港股延續日升日跌格局。美國10年期國債息率逼近1.5厘，一眾科技股再遇調整的情況下，恒指今日再大跌644點。展望周五(5日)，市場除關注大市能否止跌，本港，內地及外圍續有不同經濟事件，開市前宜留意有關事件以作部署。

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周五開市前宜關注消息一覽：

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至於今日較重要的經濟消息，則包括全國兩會開幕，多間大企業要員包括騰訊 （00700） 主席馬化騰及小米 （01810） 等已經提出各自提案，內容圍繞碳中和規劃及智能製造發展等；藍籌股之一的本港商場營運商九倉置業（01997）宣布截至去年12月全年業績，基礎淨盈利減少24％至74.7億元；正在進行的產油國部長級會議傳出，油組和OPEC+正在考慮將減產延長至４月，而非提高產量, 三大石油股在周四(4日)跌市下基本靠穩。

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