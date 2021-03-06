【靈感特薄時@iM網欄】用故事說廣告 用廣告說故事

好看的長故事形式廣告，近一兩年買少見少，經濟環境未如理想，成本當然是客戶們的一大考慮，但新常態下網絡資訊流量進一步爆升，社交媒體上資訊泛濫同時，人們於一個Post一則貼文一張圖一段片的逗留時間，變得越來越短，耐性亦越來越少，除非內容有明星名人，又或極度有趣兼具話題性，否則圖文並茂的Post，觀看時間很可能少於一秒，聲畫俱備的影片，3秒內的Drop-off Rate 極高！於是廣告商及客戶都窮一切心思、盡所有智力、出全數法寶，務求將最吸睛最想傳達的信息，於最短時間內發揮效用，又或索性明刀明槍實牙實齒，產品圖片加價錢再加一兩句文案落嘴頭，清晰簡潔直接到Point，始終能夠帶來銷售額，翻到數才是最實際，因而摒棄一些需要時間Builld-up 的故事。

話雖如此，長故事卻擁有更強的耐看性，而且往往能夠深化品牌或產品的印象，牽動觀眾的情緒，不談金，只談心，讓人產生某程度的Brand Preference 甚至Brand Love，暫且籠統地將這類影片，稱為Brand Story或Product Story。



記得護膚品牌SKII的Pitera 以Brand Story作為廣告嗎？ 將青春不老、肌膚晶瑩剔透的secret key 告訴你，別以為是需要什麼珍貴成分，經多少重萃取提鍊，原來一切，源起於一個小村落的釀酒廠，村民即使年紀老邁，但因多年來每天洗米釀酒，令雙手白滑年輕，而當中的天大活膚奧秘，就是微不足道勢必令人走漏眼的洗米水，從大自然來的智慧，更帶出天然而讓人放心的感覺。

▲ 網絡截圖：https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3Tu24aQnCidDIdqaDP8CgWRP4NbEFdrgpFMxljdUEKEq7fbS8alPIpWg& v=omxe1PetjSg&feature=youtu.be

於廣告中以故事述說品牌的來歷，但假如不是知名大牌，根本沒人有興趣想知，所以有時更會借點創意，生安白造故事內容，跟大眾分享品牌所信賴堅持的精神及價值觀，塑造出與別不同的形象，假使不能與你產生共鳴，亦期望搏你一笑又或賺人滴淚，留下深刻印象！

▲ 網絡截圖：https://www.youtube.com/watch?v=nJyUz5uQRtA

圍繞品牌及產品自身之外，早兩年John Lewis百貨公司的聖誕廣告，更找來殿堂級音樂人Elton John，借著他演繹自己的故事，因年幼時得到一座鋼琴作為聖誕禮物，他的世界從此改變，而往後他亦改變著世界，影片最後只輕描一句：Some gifts are more than just a gift，言簡意賅直接了當，以側寫手法描繪品牌想法，全片沒一句Call for action 叫人立即購物，但一想到買禮物，便令人想去到John Lewis。

▲ 網絡截圖：https://www.youtube.com/watch?v=DShEAPKV0EU

有印象的話，以愛情故事為題材的，手表和首飾品牌絕對是表表姐，由中古世紀的鐵達時「天長地久」系列，到早年的六福珠寶以失智症老人詮釋「愛會以一種美麗方式存在」、謝瑞麟的至死不渝「要愛就要愛下去」、新派鐵達時的「100年契約」等，無不與人分享品牌及產品的愛情觀，但亦往往最為考驗廣告創作人，有沒有一份浪漫的戀人慧根，與一句勁得幾近能夠辟邪捉鬼的精闢愛情金句，沒有的話唯有多聽多看周邊人的分享。

▲ 網絡截圖

早前便聽過關於一枚婚戒的真實故事，戒指近頂部左右兩旁設計，鑲刻的不是鑽石，而是對方姆指與食指的指紋，為的是要好好記著，對方為你戴上戒指，從此成為夫婦的一刻，讓一枚婚戒成為記憶的載體，浪漫嗎？催淚嗎？感動嗎？入心嗎？

不是每一個用故事作廣告的，都叫Brand Story或Product Story，我的區分線是在於當中推廣的信息，是屬於理念層面，抑或只是將產品特性以故事演繹。下一期，跟大家分享另一個成為了創意歎息橋的產品愛情故事。

作者_TwoWind（陳二風）簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

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