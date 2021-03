【靈感特薄時@iM網欄】用故事說廣告 用廣告說故事

好看的長故事形式廣告,近一兩年買少見少,經濟環境未如理想,成本當然是客戶們的一大考慮,但新常態下網絡資訊流量進一步爆升,社交媒體上資訊泛濫同時,人們於一個Post一則貼文一張圖一段片的逗留時間,變得越來越短,耐性亦越來越少,除非內容有明星名人,又或極度有趣兼具話題性,否則圖文並茂的Post,觀看時間很可能少於一秒,聲畫俱備的影片,3秒內的Drop-off Rate 極高!於是廣告商及客戶都窮一切心思、盡所有智力、出全數法寶,務求將最吸睛最想傳達的信息,於最短時間內發揮效用,又或索性明刀明槍實牙實齒,產品圖片加價錢再加一兩句文案落嘴頭,清晰簡潔直接到Point,始終能夠帶來銷售額,翻到數才是最實際,因而摒棄一些需要時間Builld-up 的故事。

話雖如此,長故事卻擁有更強的耐看性,而且往往能夠深化品牌或產品的印象,牽動觀眾的情緒,不談金,只談心,讓人產生某程度的Brand Preference 甚至Brand Love,暫且籠統地將這類影片,稱為Brand Story或Product Story。



記得護膚品牌SKII的Pitera 以Brand Story作為廣告嗎? 將青春不老、肌膚晶瑩剔透的secret key 告訴你,別以為是需要什麼珍貴成分,經多少重萃取提鍊,原來一切,源起於一個小村落的釀酒廠,村民即使年紀老邁,但因多年來每天洗米釀酒,令雙手白滑年輕,而當中的天大活膚奧秘,就是微不足道勢必令人走漏眼的洗米水,從大自然來的智慧,更帶出天然而讓人放心的感覺。

▲ 網絡截圖:https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3Tu24aQnCidDIdqaDP8CgWRP4NbEFdrgpFMxljdUEKEq7fbS8alPIpWg& v=omxe1PetjSg&feature=youtu.be

於廣告中以故事述說品牌的來歷,但假如不是知名大牌,根本沒人有興趣想知,所以有時更會借點創意,生安白造故事內容,跟大眾分享品牌所信賴堅持的精神及價值觀,塑造出與別不同的形象,假使不能與你產生共鳴,亦期望搏你一笑又或賺人滴淚,留下深刻印象!

▲ 網絡截圖:https://www.youtube.com/watch?v=nJyUz5uQRtA

圍繞品牌及產品自身之外,早兩年John Lewis百貨公司的聖誕廣告,更找來殿堂級音樂人Elton John,借著他演繹自己的故事,因年幼時得到一座鋼琴作為聖誕禮物,他的世界從此改變,而往後他亦改變著世界,影片最後只輕描一句:Some gifts are more than just a gift,言簡意賅直接了當,以側寫手法描繪品牌想法,全片沒一句Call for action 叫人立即購物,但一想到買禮物,便令人想去到John Lewis。

▲ 網絡截圖:https://www.youtube.com/watch?v=DShEAPKV0EU

有印象的話,以愛情故事為題材的,手表和首飾品牌絕對是表表姐,由中古世紀的鐵達時「天長地久」系列,到早年的六福珠寶以失智症老人詮釋「愛會以一種美麗方式存在」、謝瑞麟的至死不渝「要愛就要愛下去」、新派鐵達時的「100年契約」等,無不與人分享品牌及產品的愛情觀,但亦往往最為考驗廣告創作人,有沒有一份浪漫的戀人慧根,與一句勁得幾近能夠辟邪捉鬼的精闢愛情金句,沒有的話唯有多聽多看周邊人的分享。

▲ 網絡截圖

早前便聽過關於一枚婚戒的真實故事,戒指近頂部左右兩旁設計,鑲刻的不是鑽石,而是對方姆指與食指的指紋,為的是要好好記著,對方為你戴上戒指,從此成為夫婦的一刻,讓一枚婚戒成為記憶的載體,浪漫嗎?催淚嗎?感動嗎?入心嗎?

不是每一個用故事作廣告的,都叫Brand Story或Product Story,我的區分線是在於當中推廣的信息,是屬於理念層面,抑或只是將產品特性以故事演繹。下一期,跟大家分享另一個成為了創意歎息橋的產品愛情故事。

作者_TwoWind(陳二風)簡介: 廣告公司腦作總監,未能靠顏值,唯有拼才華講實力,音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇,也文也武無一精通,但深信對生活的留意,可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

更多靈感特薄時@TwoWind的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!