【八達通網購】八達通夥掌舖　讓商戶以商用版八達通App收款

網購風氣近年越來越盛行，為支持商戶在疫情下抓緊機遇，八達通與掌舖(Boutir)合作，讓八達通商戶可使用掌舖提供的一站式服務開設網店，而掌舖的商戶更可使用商用版八達通App，讓顧客使用八達通卡或八達通銀包網上付款。今次是八達通首度與本地網上開建平台合作，提供八達通支付服務。

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掌舖自2015年起為商戶提供一站式的網上開舖及管理服務，支援多種網上交易方式，包括八達通卡及八達通銀包。商戶只須下載商用版八達通App及經手機提交簡單文件，一經批核及開戶後，商戶更能隨時查閱交易紀錄和賬戶結餘，以及透過轉數快即時將賬戶結餘轉帳到已登記的銀行戶口，沒有任何安裝成本。



現時，掌舖商戶透過商用版八達通App開戶，讓顧客可使用八達通卡或八達通銀包付款外，可同時獲取以下優惠：



1. 透過八達通網頁參與掌舖 Boutir商務或商務 PLUS 計劃#的商戶，可免首六個月月費，而參與其餘年費計劃的商戶，可獲八折優惠

2. 免商用版八達通 App首六個月銀行轉賬手續費

3. 在申請商用版八達通 App 賬戶時輸入推廣碼“Boutir”，成功開戶 30 日内，首宗交 易可享港幣 50元獎賞，交易額達港幣2,000元，再可享港幣 200元獎賞

4. 商戶如有實體店，更可免費獲贈八達通流動收款機一部 (售價:港幣 228元)

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責任編輯：蘇穎琪