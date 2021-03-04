  • 19°C
香港時間 : 2021305日 (五) 03:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【八達通網購】八達通夥掌舖　讓商戶以商用版八達通App收款

商業 20:15 2021/03/04

分享：

網購風氣近年越來越盛行，為支持商戶在疫情下抓緊機遇，八達通與掌舖(Boutir)合作，讓八達通商戶可使用掌舖提供的一站式服務開設網店，而掌舖的商戶更可使用商用版八達通App，讓顧客使用八達通卡或八達通銀包網上付款。今次是八達通首度與本地網上開建平台合作，提供八達通支付服務。 

【香港經濟】港去年第四季貨物吞吐量跌9.5%　出口貨物減19.7%
 
掌舖自2015年起為商戶提供一站式的網上開舖及管理服務，支援多種網上交易方式，包括八達通卡及八達通銀包。商戶只須下載商用版八達通App及經手機提交簡單文件，一經批核及開戶後，商戶更能隨時查閱交易紀錄和賬戶結餘，以及透過轉數快即時將賬戶結餘轉帳到已登記的銀行戶口，沒有任何安裝成本。
 
現時，掌舖商戶透過商用版八達通App開戶，讓顧客可使用八達通卡或八達通銀包付款外，可同時獲取以下優惠： 
 
1. 透過八達通網頁參與掌舖 Boutir商務或商務 PLUS 計劃#的商戶，可免首六個月月費，而參與其餘年費計劃的商戶，可獲八折優惠
2. 免商用版八達通 App首六個月銀行轉賬手續費
3. 在申請商用版八達通 App 賬戶時輸入推廣碼“Boutir”，成功開戶 30 日内，首宗交 易可享港幣 50元獎賞，交易額達港幣2,000元，再可享港幣 200元獎賞
4. 商戶如有實體店，更可免費獲贈八達通流動收款機一部 (售價:港幣 228元)

【逆市開店】Foot Locker開第6間香港店　設多用途活動空間辦活動（多圖）

【商場優惠】荃灣海之戀商場「Jetso瘋搶週」　做會員免費搶逾70間商戶現金券　

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【香港經濟】港去年第四季貨物吞吐量跌9.5%　出口貨物減19.7%
2021/03/04
【香港經濟】港去年第四季貨物吞吐量跌9.5%　出口貨物減19.7%
【周末好去處】周末特色市集　D2 Place舉辦《花·作 市集》及《消失の2.29市集》（多圖）
2021/03/04
【周末好去處】周末特色市集　D2 Place舉辦《花·作 市集》及《消失の2.29市集》（多圖）
【商場優惠】荃灣海之戀商場「Jetso瘋搶週」　做會員免費搶逾70間商戶現金券　
2021/03/04
【商場優惠】荃灣海之戀商場「Jetso瘋搶週」　做會員免費搶逾70間商戶現金券　
【旅遊寒冬】報告：本年全球旅業料恢復7成　全球旅遊總人次將達95.45億
2021/03/04
【旅遊寒冬】報告：本年全球旅業料恢復7成　全球旅遊總人次將達95.45億
服務 疫情 轉數快 八達通

上一篇文章

【限聚令持續】停業又被業主逼遷？　酒吧：等防疫抗疫基金交租

下一篇文章

【零售業自救】第一屆商評博覽今日開幕　參展零售商會冀帶動本地消費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【大學生薪酬】調查：2020年本港應屆畢業生　平均月薪約1.4萬至1.6萬元
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【Tesla】Tesla Model 3香港價格調整　所有版本價格均有所下調
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險