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數碼通推5G Staycation優惠　吸引新客戶轉用5G網絡

科技 18:59 2021/03/04

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新鴻基地產（酒店業務部）行政總裁高思達（Tasos Kousloglou，左）及數碼通的市務及銷售部主管林寶彤（右）表示，5G智慧機械人和其他創新科技應用有助酒店為客人帶來更完善的住宿體驗。

5G自去年起陸續覆蓋香港，為企業及消費者提供5G網絡服務。新鴻基地產（0016）及旗下數碼通（SmarTone，0315）達成5G staycation 合作協議，於旗下11間酒店引入5G月費計劃新客戶優惠。

新鴻基地產（酒店業務部）行政總裁高思達（Tasos Kousloglou）認為，酒店添設不同的科技應用乃大趨勢，而集團於5G等創新科技的資金投入達8位數字。數碼通市務及銷售部主管林寶彤則透露，是次合作僅商討約三個月已達成，預計今年5G客戶可達至雙位數增長。

新地夥SmarTone建5G智慧商場　新都會廣場引入智能機械人及智慧洗手間

疫情影響下，不少酒店都推出Staycation吸客。高思達表示，去年全年Staycation客戶佔七成，而W酒店在農曆新年假期和情人節的入住率更達8成。高認為，酒店增加智能科技除了可為住客及來賓帶來更完善的體驗外，亦令酒店在不同方面都有所提升。「以酒店房卡為例，現時集團已引有手機智能房卡（mobile access）技術，讓住客可以手機作為門鑰。」他續指，集團增加5G網絡及加強Wi-Fi系統後，可提供更快的上網速度，迎合Staycation、旅客或商業客的需求。

除了5G網絡外，集團亦將於旗下W酒店引入5G機械人「WW」。高思達指，機械人會配合人工智能及Chatbot技術，化身成智慧服務員，透過連接雲端即時為客人提供實用資訊。此外，機械人亦會在酒店歡迎客人，甚至於特別日子為客人獻唱生日歌或情歌。

數碼通：10%客戶正使用5G　覆蓋率成關鍵

是次合作協議達成後，數碼通的新5G用戶將可於上台後，獲得一晚免費Staycation。林寶彤表示，公司已推出5G網絡約9個月，而現時有10%的客戶正使用其5G網絡。她期望，優惠吸引新客戶使用其5G網絡。

談及本地5G發展，林寶彤指出，香港的5G發展迅速，以覆蓋率而言僅次於中國及南韓。她亦指，公司的5G網絡覆蓋較其他電訊商更廣。「除了黃金地段及商業區外，公司的5G網絡已伸延至多條港鐵綫及郊外地區，並是全港唯一於大欖隧道提供5G覆蓋的網絡商。」可是她認為，除了電訊商提供網絡外，不同手機品牌推出5G手機的步伐亦是推動大眾使用5G的因素之一。

記者：楊匡然

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