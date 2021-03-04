數碼通推5G Staycation優惠　吸引新客戶轉用5G網絡

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5G自去年起陸續覆蓋香港，為企業及消費者提供5G網絡服務。新鴻基地產（0016）及旗下數碼通（SmarTone，0315）達成5G staycation 合作協議，於旗下11間酒店引入5G月費計劃新客戶優惠。
新鴻基地產（酒店業務部）行政總裁高思達（Tasos Kousloglou）認為，酒店添設不同的科技應用乃大趨勢，而集團於5G等創新科技的資金投入達8位數字。數碼通市務及銷售部主管林寶彤則透露，是次合作僅商討約三個月已達成，預計今年5G客戶可達至雙位數增長。
新地夥SmarTone建5G智慧商場 新都會廣場引入智能機械人及智慧洗手間
疫情影響下，不少酒店都推出Staycation吸客。高思達表示，去年全年Staycation客戶佔七成，而W酒店在農曆新年假期和情人節的入住率更達8成。高認為，酒店增加智能科技除了可為住客及來賓帶來更完善的體驗外，亦令酒店在不同方面都有所提升。「以酒店房卡為例，現時集團已引有手機智能房卡（mobile access）技術，讓住客可以手機作為門鑰。」他續指，集團增加5G網絡及加強Wi-Fi系統後，可提供更快的上網速度，迎合Staycation、旅客或商業客的需求。
除了5G網絡外，集團亦將於旗下W酒店引入5G機械人「WW」。高思達指，機械人會配合人工智能及Chatbot技術，化身成智慧服務員，透過連接雲端即時為客人提供實用資訊。此外，機械人亦會在酒店歡迎客人，甚至於特別日子為客人獻唱生日歌或情歌。
數碼通：10%客戶正使用5G 覆蓋率成關鍵
是次合作協議達成後，數碼通的新5G用戶將可於上台後，獲得一晚免費Staycation。林寶彤表示，公司已推出5G網絡約9個月，而現時有10%的客戶正使用其5G網絡。她期望，優惠吸引新客戶使用其5G網絡。
談及本地5G發展，林寶彤指出，香港的5G發展迅速，以覆蓋率而言僅次於中國及南韓。她亦指，公司的5G網絡覆蓋較其他電訊商更廣。「除了黃金地段及商業區外，公司的5G網絡已伸延至多條港鐵綫及郊外地區，並是全港唯一於大欖隧道提供5G覆蓋的網絡商。」可是她認為，除了電訊商提供網絡外，不同手機品牌推出5G手機的步伐亦是推動大眾使用5G的因素之一。
記者：楊匡然