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【兩會2021】網易丁磊兩會獻策 籲新能源汽車電池建國家標準

Hot Talk 18:58 2021/03/04

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全國政協委員丁磊建議新能源汽車電池建國標。

全國政協會議開幕，網易 （09999） 創辦人、全國政協委員丁磊提出發揮數字音樂傳承作用、數字文旅高質量發展、新能源汽車電池建國標、呼籲為女性生育減負等多份提案。

丁磊建議，充分整合數字化音樂資源，針對各民族、地區傳統音樂，實行一對一精準推廣；推動民歌、戲曲等傳統音樂，與「音樂+文旅」、在線音樂演出等數字音樂新業態結合；同時可探索利用AI（人工智能）等技術進行音樂創作，推出有中國文化特色的AI歌曲精品。

在數字文旅方面，丁磊建議搭建合作服務平台，深化科技企業與文化文物單位、旅遊景點等線上線下融合發展。同時打破數據孤島，推動政企機構數據共享開放，打造一批「沉浸式旅遊」範本項目。他又建議，提供專項補助等多舉措刺激措施，將數字文旅打造為疫後內循環新增長點。

商界領袖兩會提案　一文整合馬化騰雷軍等建議重點【下一頁】

丁磊也有為新能源汽車行業建言，他建議出台動力電池的國家強制標準，採取「統一規格、互通互換」的方式，降低動力電池生產鏈條綜合成本，確保運營安全。同時，他建議將換電站作為新基建重點，構建「車電分離」換電服務網絡，「即換即用、即換即走」，有效解決續航里程有限的痛點。

在女性生育負擔方面，丁磊建議酌情推出夫妻共用產假制度，國家承擔女性生產費用，提高男性共同撫養責任。同時提高兒童醫療保障，增加嬰幼兒托育機構數量等。

雷軍兩會提交三份建議 推動智能製造發展【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 新能源 網易（美：NTES） 丁磊 網易－S（09999）
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