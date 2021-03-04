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【後生女理財】80後金融界女生創業開精品店 趁疫情租平搬大舖生意額增3倍

理財智慧 19:32 2021/03/04

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疫情下零售業大受打擊，本港1月零售銷貨值按年跌13.6%，連跌24個月。但當中一家由80後女生開設的小店卻成「疫市贏家」，生意額不受疫情影響之餘，更於逆市中成功擴充業務，生意額更較一年前大增3倍。

 

店主Anna以前是財經記者，現投身金融行業，四年前開下網店，從事玩具精品代購生意，利用工餘時間經營。Anna憶述指本來自己是「Line Friends」的小粉絲，去旅遊時會幫其他粉絲代購，加上當時流行社交媒體Instagram，就試試把東西放上Instagram出售，發現反應不錯，慢慢成為了網店，現在更在寸金尺土的香港開設實體門店「Line box station」。能在芸芸眾多網店中突圍而出，Anna的店舖到底有甚麼魔力？看看她的分享。

 

想知道這位80後女生的理財及營商之道，詳情請留意《iMoney Focus》第698期封面故事。

 

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記者：黃苑筠、陳詠妍

玩具 創業 疫情 金融 零售 媒體 LINE FRIENDS 香港 小店

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