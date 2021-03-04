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沃爾瑪未來10年斥3,500億 支持「美國製造」

環球政經 18:51 2021/03/04

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美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）表示將於未來10年投資3,500億美元支持「美國製造」貨品。

沃爾瑪TikTok聯手 試運直播帶貨推銷商品見下頁

美國沃爾瑪行政總裁弗納(John Furner)發表網上撰文表示，為了回應客戶的要求，推出支持「美國製造」計畫，可為本土提供超過 75 萬個就業機會。弗納又形容這次投資將有助美國經濟及環境，指他們會選擇更接近客戶的所在地進行採購，以減少公司的碳足印。

被起訴加劇鴉片藥物濫用　沃爾瑪否認指控見下頁

另外沃爾瑪發言人表示，在最近一個財政年度採購列表中，有三分二貨品是「美國製造」或在美國組裝，在這個計畫下，美國將會是集團供應鏈最大的來源地。而沃爾瑪屆時將會把資源重點投放在塑膠、小型電器及醫療用品等項目。

這個零售巨人曾於 2013年承諾向「美國製」貨品投資 2,500 億美元，並承諾「美國製」貨品佔總體售賣商品的三分二。這次新計畫將會是額外投資的3,500億美元。

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撰文 : 馮卓謙

WalMart 零售 美國
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