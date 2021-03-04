SpaceX試射SN10成功升空 首次登陸成功 返回地面數分鐘後爆炸 第3次出現類似情況

由Tesla主腦Elon Musk 為主要策劃人的美國私人太空探索公司SpaceX於當地周三(3日）第3次試射「星艦」（Starship）太空船的原型機SN10，成功升空及返回地面，但太空船於返回地面數分鐘後發生爆炸，SpaceX暫未回應事件。

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是次試射於德州南部進行，在此之前，該公司曾試射SN8及SN9原型機，均在降落期間墮地爆炸，而今次SN10試射時SN10成與之前其他原型機一樣，成功升空至1萬米高空，並在飛行數分鐘後將引擎熄火讓水平下降，於降落前再次啟動引擎、將機身轉為垂直，最終成功着陸於着陸台。

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SpaceX的發言人在直播表示今次SN10着陸成功，同時稱公司未來將建造其他原型機，預計於不久將來會試飛SN11，一切看似順利，不過SN10在降落約8分鐘後突然於原地爆炸，機身上升至半空後再次墮地解體，只剩下火光以及機建殘骸，專家分析指這可能與SN10降落速度過快有關。

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責任編輯：翁嘉陽

