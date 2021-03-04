FedEx斥資20億研電動物流 冀2040年前達至碳中和

物流業巨頭FedEx宣布，將投資20億美元研發電動物流，希望在2040年前達成碳中和目標。

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外媒報導，FedEx將斥資20億美元發展可持續能源計畫，包括研發電動運輸載具運送貨品，以及進行減少碳排放研究等。目前擁有超過10萬車輛及680架貨機的FedEx亦會繼續投資替代燃料，減少運輸飛機及車輛的碳排放。

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FedEx行政總裁史密夫(Fred Smith)發表聲明表示，公司有責任採取更主動且大膽的嘗試，應對氣候變遷的挑戰。這個目標是建基於公司對可持續發展的承諾，同時亦為FedEx及物流業尋求長期解決方案。

去年9月，網上零售巨頭亞馬遜 (Amazon) 行政總裁貝索斯率先訂立在2040前達成碳中和目標，當時亦有表示希望其他大型企業均能加入訂立類似達成可持續發展的目標。

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