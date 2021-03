曾淵滄：長遠土地供應大突破

買樓是一項很長遠的投資,因此也必須看很長遠的土地樓房供應規劃,現在,香港的政治氣候急速轉變,長遠土地供應會大突破、大增加。日前,財政司司長陳茂波在財政預算案中說未來10年,香港將有31萬伙公共房屋落成,之後,特區政府再進一步公布未來5年,將有10萬伙公共房屋落成,這也等於說,未來的第六年至第十年,將有21萬伙公共房屋落成,第二個五年比第一個五年多了不止一倍。

未來5年落成的房屋,不論是公共房屋或是私人房屋,都是梁振英時代供應的土地,而6年後落成的房屋,則將是香港政治氣候急轉變之後所提供的。

供求問題逐步解決

簡單的說,香港房屋供不應求的問題是可能在6年之後開始逐步解決,這當然也會影響長遠的樓價走勢。

不過,也不必太擔心香港特區政府的土地供應政策會導致供過於求,再來一次「八萬五」不會的,「八萬五」的經驗是今日及未來所有的香港特首都會記住的事,樓價大跌只會使到更多人不敢買樓,無助增加香港人的置業比率,樓價大跌更會是與經濟衰退同時發生,許多人會失業,有人會「燒炭」……。

政治氣候的改變,有助香港特區政府尋找土地建設。不過,土地、房屋政策的複雜性很高,特區政府也必須設法平衡多方面的利益。

加稅增加政府收入

眾所周知,香港是一個低稅制的地區,如此低稅,如何支付不斷增加的政府開支、醫療、教育、福利的需求,開支更是增加的很快。今年財政預算案就建議增加股票買賣印花稅30%,目的就是希望能每年增加一筆穩定的收入,還有,東九龍幾幅商業用地改劃為住宅用地,真正的目的是增加政府的收入,那幾幅土地改為住宅用地,將是建豪宅的理想用地,賣地收入也一定遠高於指定為商業用地,是的,賣地收入依然會是未來特區政府的重要收入。因此,土地增加的同時,私人住宅的土地供應很可能反而減少,以維持土地的價格不跌,以維持特區政府的賣地收入,林鄭月娥上台後,多次說她將改變政府土地供應的分配比例,由過往許許多多年的50%私人住宅對50%的公共房屋改為30%的私人住宅對70%的公共房屋,這項改變在未來5年落成的房屋中看不到顯著的改變,但是,5年之後,房屋落成數量比例就會顯示出林鄭月娥上述的新政策。

前文提到,5年後至第十年,香港將有21萬伙公共房屋落成,若以林鄭月娥的7:3的比例計算,私人住宅的供應在同一時段也將只有9萬個單位,一點也不比目前多,更可能少了一些。

本文節錄自698期WEALTH 封面故事

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機