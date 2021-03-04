曾淵滄：長遠土地供應大突破

買樓是一項很長遠的投資，因此也必須看很長遠的土地樓房供應規劃，現在，香港的政治氣候急速轉變，長遠土地供應會大突破、大增加。日前，財政司司長陳茂波在財政預算案中說未來10年，香港將有31萬伙公共房屋落成，之後，特區政府再進一步公布未來5年，將有10萬伙公共房屋落成，這也等於說，未來的第六年至第十年，將有21萬伙公共房屋落成，第二個五年比第一個五年多了不止一倍。

未來5年落成的房屋，不論是公共房屋或是私人房屋，都是梁振英時代供應的土地，而6年後落成的房屋，則將是香港政治氣候急轉變之後所提供的。

供求問題逐步解決

簡單的說，香港房屋供不應求的問題是可能在6年之後開始逐步解決，這當然也會影響長遠的樓價走勢。

不過，也不必太擔心香港特區政府的土地供應政策會導致供過於求，再來一次「八萬五」不會的，「八萬五」的經驗是今日及未來所有的香港特首都會記住的事，樓價大跌只會使到更多人不敢買樓，無助增加香港人的置業比率，樓價大跌更會是與經濟衰退同時發生，許多人會失業，有人會「燒炭」……。

政治氣候的改變，有助香港特區政府尋找土地建設。不過，土地、房屋政策的複雜性很高，特區政府也必須設法平衡多方面的利益。

加稅增加政府收入

眾所周知，香港是一個低稅制的地區，如此低稅，如何支付不斷增加的政府開支、醫療、教育、福利的需求，開支更是增加的很快。今年財政預算案就建議增加股票買賣印花稅30%，目的就是希望能每年增加一筆穩定的收入，還有，東九龍幾幅商業用地改劃為住宅用地，真正的目的是增加政府的收入，那幾幅土地改為住宅用地，將是建豪宅的理想用地，賣地收入也一定遠高於指定為商業用地，是的，賣地收入依然會是未來特區政府的重要收入。因此，土地增加的同時，私人住宅的土地供應很可能反而減少，以維持土地的價格不跌，以維持特區政府的賣地收入，林鄭月娥上台後，多次說她將改變政府土地供應的分配比例，由過往許許多多年的50%私人住宅對50%的公共房屋改為30%的私人住宅對70%的公共房屋，這項改變在未來5年落成的房屋中看不到顯著的改變，但是，5年之後，房屋落成數量比例就會顯示出林鄭月娥上述的新政策。

前文提到，5年後至第十年，香港將有21萬伙公共房屋落成，若以林鄭月娥的7:3的比例計算，私人住宅的供應在同一時段也將只有9萬個單位，一點也不比目前多，更可能少了一些。

本文節錄自698期WEALTH 封面故事

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