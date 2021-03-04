【科技股急挫】女股神Cathie Wood魅力不再？　ARK 旗下兩隻ETF 高位跌兩成技術性入熊

美國10年期債息急升，令投資者重新審視科技股的投資價值，中美科技股急跌。有科技股女神、「連登契媽」之稱的Cathie Wood過去備受散戶追捧，屢點石成金。然而，在這一浪調整下，旗下ARK系列ETF亦損傷慘重，當中ARK 創新 ETF （美：ARKK）及ARK生物基因革新ETF（美：ARKG）已從高位跌兩成，技術性入熊。

Cathie Wood旗下ARK基金一周走資逾8億美元 ARKK價格稍穩【下一頁】

美國債息急升，全球股市齊挫，估值高的科技股成為今次跌市的火車頭。美國十年期債息在2月中突破1.2厘後，持續飈高。ARK Invest 旗下5隻主動型ETF中，有4隻亦在2月中見頂。截至3月3日收市，ARKK及 ARKG ETF股價已從高位插水兩成，等於進入技術性熊市。

另外，ARK金融科技創新ETF（美：ARKF）、ARK下一代互聯網ETF（美：ARKW） 以及ARK自主技術和機械人 （美：ARKQ）的跌幅也分別從今年高位下跌逾1成半（見下表）。

女股神Cathie Wood響應「buy the dip」 趁Tesla急瀉大手買入【下一頁】

ETF 今年高位回落幅度（%） 今年以來表現（%） 上周資金流 ARK創新ETF （ARKK） -20% +0.5% -6.9億美元 ARK生物基因革新ETF（ARKG） -19.7% -3.1% -6億美元 ARK下一代互聯網ETF（ARKW） -16.7% +6.7% -2.5億億美 ARK自主技術和機械人（ARKQ） -15.4% +10% -1.3億美元 ARK金融科技創新ETF（ARKF） -14.3% +9.7% -630萬美元

過去一年來，ARKK 管理資產規模增長約 10 倍，然而近期科技股急挫下，ARKK上周也錄得 6.9 億美元淨流出，創紀錄新高。（見上表）

不過，以今年計，ARK旗下5隻主動型ETF中，有4隻仍然錄得正回報，當中ARKQ及ARKF的回報仍然有近一成。

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編輯：吳敏芳