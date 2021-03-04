【科技股急挫】女股神Cathie Wood魅力不再？ ARK 旗下兩隻ETF 高位跌兩成技術性入熊
美國10年期債息急升，令投資者重新審視科技股的投資價值，中美科技股急跌。有科技股女神、「連登契媽」之稱的Cathie Wood過去備受散戶追捧，屢點石成金。然而，在這一浪調整下，旗下ARK系列ETF亦損傷慘重，當中ARK 創新 ETF （美：ARKK）及ARK生物基因革新ETF（美：ARKG）已從高位跌兩成，技術性入熊。
Cathie Wood旗下ARK基金一周走資逾8億美元 ARKK價格稍穩【下一頁】
美國債息急升，全球股市齊挫，估值高的科技股成為今次跌市的火車頭。美國十年期債息在2月中突破1.2厘後，持續飈高。ARK Invest 旗下5隻主動型ETF中，有4隻亦在2月中見頂。截至3月3日收市，ARKK及 ARKG ETF股價已從高位插水兩成，等於進入技術性熊市。
另外，ARK金融科技創新ETF（美：ARKF）、ARK下一代互聯網ETF（美：ARKW） 以及ARK自主技術和機械人 （美：ARKQ）的跌幅也分別從今年高位下跌逾1成半（見下表）。
女股神Cathie Wood響應「buy the dip」 趁Tesla急瀉大手買入【下一頁】
|ETF
|今年高位回落幅度（%）
|今年以來表現（%）
|上周資金流
|ARK創新ETF （ARKK）
|-20%
|+0.5%
|-6.9億美元
|ARK生物基因革新ETF（ARKG）
|-19.7%
|-3.1%
|-6億美元
|ARK下一代互聯網ETF（ARKW）
|-16.7%
|+6.7%
|-2.5億億美
|ARK自主技術和機械人（ARKQ）
|-15.4%
|+10%
|-1.3億美元
|ARK金融科技創新ETF（ARKF）
|-14.3%
|+9.7%
|-630萬美元
過去一年來，ARKK 管理資產規模增長約 10 倍，然而近期科技股急挫下，ARKK上周也錄得 6.9 億美元淨流出，創紀錄新高。（見上表）
不過，以今年計，ARK旗下5隻主動型ETF中，有4隻仍然錄得正回報，當中ARKQ及ARKF的回報仍然有近一成。
相關文章：【科技股女股神】Palantir獲Catherine Wood加持 Reddit WallStreetBet評論量已超越GameStop
【科技股女股神】美債息升科技股挫 女股神Cathie Wood旗艦基金急瀉
編輯：吳敏芳