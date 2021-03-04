▲ 【李嘉誠騰訊投資】Airwallex完成收購香港儲值支付工具商UniCard

李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）、騰訊 （00700） 有份投資的金融科技企業Airwallex（空中雲匯），獲金管局同意成為儲值支付工具（SVF）持牌人UniCard的股東控制人。Airwallex會繼續支持UniCard現有的儲值卡產品，同時將為香港企業引入支付與收款解決方案。Airwallex 未交代交易作價。

Airwallex總部位於香港，為企業提供從付款收款、由本地到跨境，實時、安全且高效的金融解決方案；同時提供網頁端應用和API解決方案。目前在香港以外市場與Visa聯合推出多幣種虛擬卡；與Xero合作進行對賬業務整合、上線積分獎勵計劃。

Airwallex在2015年成立，累計融資規模逾4億美元融資，目前在全球共有12個辦公室， 擁有超過600名員工。據crunchbase統計，Airwallex投資者包括騰訊、維港投資、高瓴資本、紅杉資本和Salesforce Ventures等。

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編輯：麥德銘