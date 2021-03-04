【每日焦點】數碼港下周線上請人、提供逾1,300個職位　微軟推AI平台與AR應用服務

▲ 疫情下創科行業求才若渴，數碼港將於3月12至13日（即下周五、六）舉行線上招聘博覽，提供超過1,300個職位空缺；Microsoft（微軟）行政總裁Satya Nadella在Microsoft Ignite 2021分享未來10年的雲端創新方向關鍵。

疫情下創科行業求才若渴，數碼港今年再以線上形式舉辦招聘博覽，透過虛擬互動平台連繫創科業界與求職者。今次招聘博覽將於3月12至13日（即下周五、六）舉行，提供超過1,300個職位空缺。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，去年首次移師招聘博覽到網上舉行，吸引約7萬瀏覽人次，估計今年數字會再有突破，並且以業務拓展、金融科技、智慧生活範疇的崗位較為熱門。其中金融科技範疇佔今年整體的職位空缺約4成，有500至600個職位空缺。

【疫市請人】數碼港虛擬互動招聘博覽下周舉行 招聘逾1,300個職位

此外，Microsoft（微軟）行政總裁Satya Nadella在年度盛會Microsoft Ignite 2021上分享，未來10年的雲端創新方向關鍵，將有5大概念：無處不在的分散式運算，資料主權和環境智慧、跨域賦能創作者和社群，為全球所有人擴大商業機會，以及始於設計階段的安全與信任。

微軟同時在會上發布多個新產品服務，當中包括人工智能（AI）以及擴增實境（AR）的應用服務。

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責任編輯：張寶燕