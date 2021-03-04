特朗普父子高價放售佛州豪宅 成功轉手可賺2.4億

美國前任總統特朗普卸任後，其私生活繼續成為傳媒焦點。外媒報導指，特朗普及兒子埃里克（Eric Trump）正尋求以4,900萬美元（約3.8億港元）出售佛羅里達州棕櫚灘的海邊豪宅。若成功以此價錢出售，他們可大幅獲利達3,100萬美元（約2.4億港元）。

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埃里克周三於Twitter發文，介紹一間位處佛州棕櫚灘的兩層高房子，該豪宅附設大型私人泳池及花園，步出屋外即可到達棕櫚灘，屬地段罕有的物業。埃里克透露該豪宅目前以4,900萬美元放售。

據悉，該豪宅鄰近特朗普的海湖莊園（Mar-a-Lago）俱樂部。埃里克和其父親特朗普（Donald Trump）於2018年透過1125 South Ocean LLC公司名義，僅以1800萬美元（1.4億港元）向他的姑媽瑪麗安（Maryanne Trump Barry）購入豪宅，若成功以此價錢出售，特朗普及兒子能大幅獲利3,100萬美元。

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該公司1125 South Ocean以有限責任形式成立，埃里克為公司總裁，特朗普則屬副總裁。

外媒指，地產經紀莫恩斯（Lawrence Moens）為該豪宅張貼廣告時更特別標示為「獨家」物業，但未有提及特朗普的名字，僅介紹該豪宅為「一個眾所周知且非常重要的沿海物業。」（a well known and very important oceanfront estate）

這間兩層高的豪宅名為「 The Beachouse」，建於1956年，實用面積約2.6萬平方呎，更自設194方呎的私人海濱。

責任編輯：郭麗明