特朗普父子高價放售佛州豪宅 成功轉手可賺2.4億

美國前任總統特朗普卸任後,其私生活繼續成為傳媒焦點。外媒報導指,特朗普及兒子埃里克(Eric Trump)正尋求以4,900萬美元(約3.8億港元)出售佛羅里達州棕櫚灘的海邊豪宅。若成功以此價錢出售,他們可大幅獲利達3,100萬美元(約2.4億港元)。

埃里克周三於Twitter發文,介紹一間位處佛州棕櫚灘的兩層高房子,該豪宅附設大型私人泳池及花園,步出屋外即可到達棕櫚灘,屬地段罕有的物業。埃里克透露該豪宅目前以4,900萬美元放售。

據悉,該豪宅鄰近特朗普的海湖莊園(Mar-a-Lago)俱樂部。埃里克和其父親特朗普(Donald Trump)於2018年透過1125 South Ocean LLC公司名義,僅以1800萬美元(1.4億港元)向他的姑媽瑪麗安(Maryanne Trump Barry)購入豪宅,若成功以此價錢出售,特朗普及兒子能大幅獲利3,100萬美元。

該公司1125 South Ocean以有限責任形式成立,埃里克為公司總裁,特朗普則屬副總裁。

外媒指,地產經紀莫恩斯(Lawrence Moens)為該豪宅張貼廣告時更特別標示為「獨家」物業,但未有提及特朗普的名字,僅介紹該豪宅為「一個眾所周知且非常重要的沿海物業。」(a well known and very important oceanfront estate)

這間兩層高的豪宅名為「 The Beachouse」,建於1956年,實用面積約2.6萬平方呎,更自設194方呎的私人海濱。

