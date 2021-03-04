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新冠肺炎疫情持續　東京奧運或未能開放予海外觀眾入場

環球政經 20:59 2021/03/04

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新冠肺炎疫情持續，東京奧運也須一再延期至今年7月23日舉行，國際奧委會(IOC)主席Thomas Bach曾表示，遲於5月初公布會否接受外國旅客入境觀賽，日前首相官邸的高層於昨日（3日）表示，要開放外籍觀眾入境相當困難。

【室內設計】大男孩的理想家居！　115萬打造逾千呎屋成輕工業風　客廳化身小型「模型博物館」:【下一頁

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據《朝日新聞》報道，日本政府、東京都政府、大會組織委員會、國際奧林匹克委員會(IOC)及國際帕拉林匹克委員會(IPC)進行協商，並對於是否開放外籍觀眾入境則達成共識，將於本月內作出判斷。有相關人士透露，從新冠肺炎疫情來看，將難以開放海外觀眾入境。至於針對包括國內民眾入場觀看的上限人數，將於4月內作出決定。

報道提及，組織委會長橋本在協商後表示，將於聖火傳遞開始的3月25日前決定，是否開放海外觀眾入境。

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責任編輯：黎淑雯
 

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