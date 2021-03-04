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【智能商店勢力擴張】亞馬遜Amazon Go進軍倫敦！海外首分店本周開幕

科技 19:00 2021/03/04

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據外電報道，亞馬遜終於在倫敦開設首間無人商店Amazon Fresh，並於本周四開幕。

早年已有消息指出電商巨頭亞馬遜（Amazon）將加速旗下無人商店Amazon Go的擴張步伐，有意於倫敦開設新店，成美國外首個據點。據外電報道，亞馬遜終於在倫敦開設首間無人商店Amazon Fresh，並於本周四開幕。

美國無人超市Amazon Go採用自家開發無人收銀的自動結帳系統，而在亞馬遜於倫敦伊靈（Ealing）地區設立的分店則稱為Amazon Fresh，佔地面積約 2,500 平方呎，並同樣是以無人收銀模式運作。

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該Amazon Fresh分店的運作是透過一系列攝錄機以及感測器來追蹤店內的消費者，他們可將商品從貨架取下，並在離開商店後自動從信用卡扣款、完成購買。過程中毋須依賴收銀人員將商品逐一掃描條碼結帳。

此外，亞馬遜還於英國引進一個新的自家食品品牌「by Amazon」，並將首度在這間無人商店銷售。

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責任編輯：張寶燕

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