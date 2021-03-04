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港府計劃2035年僅容許電動車登記 黃錦星：措施較外地進取

環球政經 19:08 2021/03/04

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環境局透露於本月公布本港首份電動車普及化路線圖，包括2035年或之前停止新登記燃油私家車。環境局局長黃錦星於本周三(3日)指，現時港府訂下2035年只容許電動車或新能源車登記，而非混能車，又認為該措施較外地進取；現時中下銷售價位的電動車數目增加，本港近年電動車比例越來越高，去年則是每8輛新登記私家車就有1輛電動車，其比例更是除內地外，亞洲城市中最高的。

Volvo將淘汰燃油車 計劃在2030年全面生產電動車：【下一頁

【電動車】新能源車措施釋疑慮 上海銷情熱購車須等數月：【下一頁

他又指，若將電動車普及化，應以住所及工作地方提供充電設施為本；在10年前已訂明新樓宇的停車場須提供充電配備電皮、配電箱、電纜等基礎條件下，可獲總樓面面積豁免。港府亦於去年推出20億元「EV屋苑充電易資助計劃」，資助停車場安裝電動車充電基礎設施，並計劃在3年內提升全港6萬個車位，有幾百宗申請已透過兩間電力公司檢視電力狀況，並解決硬件問題後參與計劃。

對於《財政預算案》提出向回收基金增撥10億港元，並延長申請期至2027年，黃錦星預計有1,000間回數從業公司，包括中小企可受惠，並創造數以千計就業機會。

 

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責任編輯：潘曉豐

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