【香港經濟】港去年第四季貨物吞吐量跌9.5%　出口貨物減19.7%

政府統計處今日（4日）公布船隻、港口貨物及貨櫃的去年第四季的統計數字。去年第四季的港口貨物吞吐量較2019年第四季下跌9.5%，為6130萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較同期分別下跌11.9%及4.6%，為4030萬公噸及2100萬公噸。

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在抵港港口貨物中，去年第四季的進口貨物較2019年第四季下跌20.6%，為2300萬公噸，而抵港轉運貨物在同期則上升3.2%，達1730萬公噸。至於離港港口貨物中，出口（包括港產品出口和轉口）下跌19.7%，為510萬公噸，而離港轉運貨物則上升1.5%，達1590萬公噸。

抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要貨品為「石油、石油產品及副產品」跌34.0%、「石料、沙及礫石」跌19.3%、「原木及木材；稍作加工的木材」跌12.8%。在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要貨品為「石料、沙及礫石」跌43.7%、「金屬礦砂及金屬廢料」跌16.5%、「紙漿及廢紙」跌10.8%。



去年全年港口貨物吞吐量跌5.3%



另一方面，以全年計算，去年港口貨物吞吐量按年下跌5.3%，為24930萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物按年分別下跌0.6%及14.1%，為16990萬公噸及7940萬公噸。

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責任編輯：蘇穎琪