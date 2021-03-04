  • 19°C
香港時間 : 2021305日 (五) 03:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【九置業績】吳天海：寬免租金是零和遊戲　未評市道能否回復疫情前

股市 17:56 2021/03/04

分享：

吳天海：寬免租金是零和遊戲　未評市道能否回復疫情前

香港兩大旗艦商場海港城、時代廣場母企九龍倉置業 （01997） 去年基礎盈利跌24%，列帳更錄虧損。九置主席吳天海稱，零售市道前景依然屬「天陰有雨」，現時已見本地消費力漸恢復，但預期即使恢復旅客通關，初期旅客仍需時適應，未評奢侈品市道能否恢復至疫情前水平，「澳門在通關行先一步都未馬上復元，香港要有足夠吸引力」。

九置旗下物業去年對商場租戶提供逾20億元租金援助，吳天海指，部分租戶已轉用新租約，對仍然使用高水平租約的租戶，會個別作出考慮，但形容寬免租金屬「零和遊戲」，整體市道做好仍視乎通關情況。

吳天海指，假期期間「泊車車龍長了，兩年前都無這麼繁忙，表示有更多本地客瀏覽」，但目前未完全掌握1、2月數據，相信租戶較數月前放心多了。

九置基礎盈利減24% 第二次中期息減26%至0.69元，可見【下一頁】

對於政府擬推出5000元電子消費券，吳天海回應，消費券有槓桿作用，「使了一元或有數元經濟效果」，但執行上非易事，何時推出也有不明確，九置會繼續在以自家消費券推廣，並研究其他招數，但詳情為「商業秘密」。九置去年市場推廣支出增加三倍，吳天海預期支出會繼續維持高水平。

香港1月零售數據首次獨立披露網購表現，1月香港網上銷售額23.71億元，按年大升92.1%，佔整體銷售額7.3%，其中無店面零售商佔9.96億元，按年增54%。吳天海認為，本地網購以日常消費品為主，較少奢侈、時裝產品，相信疫情穩定下香港市民依然有意欲「逛商場」，對實體零售有支持。

相關文章：

【零售寒冬】吳天海：租戶與業主同樣有問題　「業主不能單方面拯救地球」

【本港零售】K11 Musea首兩個月銷售額升54%　鄭志剛：下半年零售市道料有雙位數增長

 

編輯：麥德銘

港股 吳天海 時代廣場 海港城 電子消費券 九龍倉置業（01997）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億