【九置業績】吳天海：寬免租金是零和遊戲　未評市道能否回復疫情前

▲ 吳天海：寬免租金是零和遊戲 未評市道能否回復疫情前

香港兩大旗艦商場海港城、時代廣場母企九龍倉置業 （01997） 去年基礎盈利跌24%，列帳更錄虧損。九置主席吳天海稱，零售市道前景依然屬「天陰有雨」，現時已見本地消費力漸恢復，但預期即使恢復旅客通關，初期旅客仍需時適應，未評奢侈品市道能否恢復至疫情前水平，「澳門在通關行先一步都未馬上復元，香港要有足夠吸引力」。

九置旗下物業去年對商場租戶提供逾20億元租金援助，吳天海指，部分租戶已轉用新租約，對仍然使用高水平租約的租戶，會個別作出考慮，但形容寬免租金屬「零和遊戲」，整體市道做好仍視乎通關情況。

吳天海指，假期期間「泊車車龍長了，兩年前都無這麼繁忙，表示有更多本地客瀏覽」，但目前未完全掌握1、2月數據，相信租戶較數月前放心多了。

九置基礎盈利減24% 第二次中期息減26%至0.69元，可見【下一頁】

對於政府擬推出5000元電子消費券，吳天海回應，消費券有槓桿作用，「使了一元或有數元經濟效果」，但執行上非易事，何時推出也有不明確，九置會繼續在以自家消費券推廣，並研究其他招數，但詳情為「商業秘密」。九置去年市場推廣支出增加三倍，吳天海預期支出會繼續維持高水平。

香港1月零售數據首次獨立披露網購表現，1月香港網上銷售額23.71億元，按年大升92.1%，佔整體銷售額7.3%，其中無店面零售商佔9.96億元，按年增54%。吳天海認為，本地網購以日常消費品為主，較少奢侈、時裝產品，相信疫情穩定下香港市民依然有意欲「逛商場」，對實體零售有支持。

相關文章：

【零售寒冬】吳天海：租戶與業主同樣有問題 「業主不能單方面拯救地球」

【本港零售】K11 Musea首兩個月銷售額升54% 鄭志剛：下半年零售市道料有雙位數增長

編輯：麥德銘