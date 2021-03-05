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【新股IPO】汽車之家2518抽唔抽? 招股翌日現抽飛 孖展借出近32億 超購4倍

股樓投資 19:59 2021/03/05

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中概股陸續回歸，本周有汽車之家（新上市編號﹕02518）。汽車之家自周四（4日）首日招股，可惜在大市回落的情況下，該股認購反應一般，甚至個別券商出現抽飛情況。

綜合多間券商借出的孖展數據，汽車之家暫時錄得借出31.92億元，相當於公開發售部分超額認購4.19倍。

汽車之家自周四至下周二（9日）招股，3月15日掛牌；公司計劃發售3029萬股股票，每股發行價最高為251.8元，集資最多76億元。汽車之家港股每手100股，一手入場費為25433.74元。

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汽車之家成立於2005年，2013年在美國上市，主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。據招股書介紹，截至去年12月底，公司主要股東為云晨資本（即中國平安 的特殊目的公司及附屬公司）持股2.34億股，持股達49%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

中國概念股 汽車之家（Autohome，美：ATHM） 汽車之家—S（02518） 港股

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