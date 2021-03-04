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【網民熱話】幾多人會為自己入到現職間公司而自豪？ 網民：通常都係保險先會咁做

理財智慧 18:24 2021/03/04

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不少人見工時都會考慮公司名氣，有人會因為自己進了大公司而感到自豪。近日就有網民在討論區發帖，問有多少人會為自己進到這家間公司而自豪。又指自己遇見有些人「開口埋口」都說自己正在做某某大公司，又整天在社交媒體上「打卡」，就自己在開會，又會拍到公司標誌。

【網民熱話】親戚大企業工作 新年飯局戴員工證炫耀 網民不滿求反擊方法　【下一頁

有網民就笑言「通常是保險從業員才會這樣做」，該留言引起不少網民共鳴，紛紛回應，「又幫到個客，真係好開心」、「充滿淚水和歡笑的meeting，很榮幸成為每月之星。感恩能把我的小故事分享給大家，因為你們，才令我遇到更好的自己」、「我真是好鐘意返工」、「又標榜甚麼時間管理，人生贏家，博盡無悔那些，說到其他工做不到似的。」

其他網民回應：

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    +5
    +4

 

【職場熱話】大公司人工2.2萬 VS 細公司2.8萬？ 網民意見兩極惹熱議 最終一個因素成關鍵　【下一頁

另外亦有網民提名「保險，傳銷，所謂IFA（ 獨立財務顧問），還有intern仔才會」、「ibank好似都會」、「FAANG（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google）」、「MBB（三大管理諮詢公司）」。

 

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責任編輯：黃苑筠

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