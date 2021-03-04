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【芯片短缺】環球芯片短缺　通用汽車關閉北美工廠　料今年收入減少數十億

科技 17:51 2021/03/04

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全球半導體芯片（晶片）持續短缺，美國汽車製造大廠通用汽車（General Motors）近日決定，延長北美3座工廠的停工時間，預計將導致今年減少約15億至25億美元收入，且芯片缺貨問題或持續到明年下半年。（法新社圖片）

全球半導體芯片（晶片）持續短缺，美國汽車製造大廠通用汽車（General Motors）近日決定，延長北美3座工廠的停工時間，預料將令該公司今年減少數十億美元收入。

按外媒綜合報導，通用汽車表示，由於芯片缺貨潮仍未解決，位於墨西哥San Luis Potosí的製造廠，停工時間將延至今年3月底，而位於美國堪薩斯州、加拿大安大略省的產線，也將停工至4月中旬，較原定的3月中旬進一步延長。

該公司亦強調，北美市場最受歡迎的車款Full-Size Pickup和SUV，將優先解決車用晶片需求，因此仍能維持原本的生產產量，並未受環球芯片短缺問題影響。該公司財政總監Paul Jacobson稱，歲然芯片短缺情況正逐步改善，但公司預計，旗下產線暫時停工，將導致今年減少約15億至25億美元收入，且芯片缺貨問題或持續到明年下半年。

報導亦指，全球晶片短缺主因是環球疫情期間，遠距工作、教學需求大增，大幅帶動電子終端產品需求，包括家用遊戲機、智能電話等電子產品銷量。此外，芯片短缺也嚴重影響汽車產業，原因是新型汽車搭載的輔助駕駛系統、動力電池管理及各種安全系統，均需要採用大量芯片。

缺貨問題或持續到明年

財務顧問公司AlixPartners估計，環球受晶片不足影響，今年全球汽車產業收入將減少606億美元，包括整個供應鏈，從經銷商到汽車製造商，以及大型零件供應商和下游的小型供應商均受影響。

研究機構IHS Markit分析師預計，今年第一季，環球半導體短缺將使全球汽車產量減少約100 萬架。IHS Markit 預測，該問題對汽車產量的衝擊，將在3月底達到高峰，但到第三季產量仍會持續緊張。

此外，亦有消息報導，全球第4大的晶圓代工廠商Global Foundries，日前其行政總裁Thomas Caulfield就表示，由於全球半導體的短缺提升市場對芯片需求，公司將在今年投資14億美元資金，提高包括美國、新加坡和德國3座晶圓工廠產量。

據報，而在此擴產計劃下，2022年工廠將逐步提高產量，生產12nm至90nm製程芯片。Caulfield預計，擴產後，該公司2022年產量按年增13%，收入增長約達20%。

責任編輯：李彥煒

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