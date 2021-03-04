【大行點睇】創科去年盈利超市場預期 被花旗評為中國工業股首選

花旗及表研究報告指，創科實業（00669）今年以來的訂單勢頭強勁，去年錄得淨利潤8億美元，按年增三成，較市場及該行預期高7%及10%，花旗將創科實業今明兩年的盈利預測上調8%及6%，將目標價由153元升至163元，予「買入」評級，並認為創科為中國工業股首選。

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花旗指，公司去年全年收入按年增長28.5%，專業工具方面的增長則為25.8%，DIY或戶外業務收入升32%，而地板護理設備則升23.6%。該行又指，公司今年以來訂單勢頭強勁，主要因為美國零售商及專業工具經銷商補貨。該行預計，歐美經濟復甦，將會刺激工程活動並帶動專業工具的需求，而美國的1.9萬億美元的刺激措施亦可以帶動基建及消費，相信相關因素將抵銷原材料成本上升及居家抗疫需求減少的影響。

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另一大行滙豐研究指，創科實業於去年下半年錄得有史以來最佳的半年業績，電動工具及地板護理業務強勁銷售推動其下半年收入按年增長42.3%至56.06億美元。該行調查其競爭對手、供應商及分銷商後，料創科今年基本面繼續強勁。估計集團今年收入將按年增長17.2%至115億美元，純利則上升23.3%至9.87億美元。

匯豐研究上調創科的未來一年預測市盈率至31倍，並將目標價由130元上調至154元，維持「買入」評級。該行仍然預期集團有強勁的盈利增長。

大行目標價一覽：

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