今年為入市好時機　投資那類單位回報高？

樓市漸復甦 應趁低吸納

談及今年樓市發展，會德豐常務董事黃光耀相當正面，認為今年不論中小型至豪宅均受追捧，換樓鏈重新啟動，相信將持續向好，呼籲各「上車客」應把握現時稍微落後的樓價水平，及早成為業主。資深投資者曾淵滄博士亦同意今年是入市的好時機，他强調「上車客」應趁北水還未湧入時把握機會入市。

對於哪一類戶型將受追捧，兩位不約而同認為細單位甚至納米樓需求已減退，主要受惠於新按揭保險計劃，買家可選擇單位呎數更大。加上股市向好帶動財富效應，買家套股買樓，本身持有中低價單位的家庭或個人投資者或會以股票獲利資金加上變賣較小單位的資金，購入三房以上的較大單位，從而推動換樓鏈重新啟動，令大單位需求上升。



受惠股市財富效應 三房以上樓盤成大熱

黃光耀表示：「與往年最不同的是投資者的入市比例增加，增長大約為30%，相信是受惠於資金帶動及股市的財富效應，部分投資者可能於股市獲利，便可以加快上車進程，賣股套現買樓，同時亦可看見這批投資者的目標並非一些小單位，而是一些三房或以上的單位。」他認為這批投資者過去一直持觀望態度，待樓市氣氛交活躍時便重回市場，再把握機會儘快入市，而今年就是一個不錯的時機。



此外，黃光耀認為擱置空置稅亦令三房以上單位受追捧，尤其是豪宅，買家會因購入成本較低而加快入市速度。曾博士則認為，三房以上單位需求增加與實際需要有關，以香港的三、四人家庭為例，兒女逐漸長大或許需要較多私人空間，因此也有實質需要換較大單位。



買樓當投資 租樓不划算

現時息口仍處於低水平，變相令供樓更輕鬆，出現不少「供平過租」的情況，曾博士亦認為買樓長遠來說較划算。「租樓始終是比不上供樓，這是一個長期的計算，短期來說租樓當然比買樓便宜，因為不用付本金，但長遠來說還是供樓較為有利，整體成本也較低，更合乎經濟原則。」

黃光耀亦指由近期MONACO成交中，觀察到有不少買家原為租戶，一直持觀望態度，有見近期樓價逐漸回升，加上看好啟德發展潛力，故乘股市獲利之勢，由租轉買。



買家以便利為先 新社區發展逐漸成熟

對於MONACO的成功，二人均認為主因為啟德位處市中心，出入及衣食行均相當便利。曾淵滄博士表示：「香港、九龍其實也沒有甚麽分別，最後重要是配套方便。」黃光耀指大部分買家都以市區樓為主要目標，交通方便，例如臨近地鐵站就是一大優勢，MONACO鄰近港鐵啟德站，配合日後啟用的屯馬綫二期及沙中綫，約12分鐘即達金鐘，自然獲投資者及用家垂青。

現時其實有不少新社區發展逐漸成熟，例如說啟德就是今年較矚目的一個。類似項目九龍站的成功先例也為啟德未來的發展注入强心針。有人形容啟德的地形有點像「金鎖匙」，也像「聚寶盆」，其優越地段及完善配套吸引了不同發展項目及商業機構進駐，發展潛力自然優厚。啟德的優厚發展潛力也吸引了不少區內區外買家在該區置業，亦有不少租樓客因看中該區的條件而置業投資。



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