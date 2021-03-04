【港元定期存款】虛擬銀行再減港元定存息 中長期息最高僅0.7厘

▲ 虛銀劈息浪加劇，爭相把1厘息下架。

利淡消息頻湧現，美國傳統基金會突剔除香港的經濟自由度指數排名，港滙午後微跌，現約為7.756。不過，港股午後復市一度插水700多點。不過，中小型銀行仍無懼，照全面減港元定期存款息率。大眾財務今天（3月4日）全面削港元定存息0.05厘，目前其一年港元定存息乍現0.55厘今年新低。

猶記得約一年多前，上述財仔為迎戰來勢洶洶的虛擬銀行，曾把一年定存息加至2.6厘，曾雄霸高息王。而專家以一個月港元拆息今天轉跌，凸顯市場暫未憂走資而挾高拆息，遂料同業暫毋須加息來搶避險閒資。

多間虛銀劈息後，最新港元定存息率可按下圖了解

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至於開業快一年的虛擬銀行，最近減息浪持續，除了劈活期息外，且不斷把港元定期存款的降息潮升級，當中又以4間擅打定存高息牌的虛擬銀行，輪流頻頻劈息，先後把1厘息下架。

近日虛銀更罕現重手再劈息，例如匯立（Welab Bank）本周二（3月2日）把3個月港元定存年息再下調0.2厘，新息率至0.7厘，無懼港滙自本周初巳開始略為走弱。

中資行低入場費下，仍可照享高息？【下一頁】

同樣，騰訊（00700）有份的富融（Fusion Bank），也將港元定存息一減再減，繼上周五（2月26日）撤1厘息後，翌日（27日）再下調，連續兩天向3個月港元短期定存開刀，從1厘累削0.3厘，新息率僅得0.7厘，罕有跟半年及1年看齊。

經3月開局的降息浪，如以3個月期港元定存息計，即使滙立自今年初的1.2厘，累劈0.5厘至0.7厘，該行現時跟富融的0.7厘位列雙冠王。反觀勁敵眾安相同存期累劈0.43厘，至僅得0.65厘，跟小米（01810）旗下天星（Airstar Bank）相同。至於半年期港元定存息，富融與天星皆為0.7厘，一年期方面，以富融的0.7厘稱霸。

此外，虛銀猛減活期息，尚幸中銀香港（02388）有份的livibank，保持推一次消費賺3厘利息優惠，但須附帶條件，如合資格新客開立livisave戶口，同時在指定期限內使用一次的二維碼消費，存入首5萬元先獲兩厘息，其後邊儲邊賺再額外有1厘，此活期息優惠由2月1日至5月底。

比併各虛擬銀行港元活期息，當前以天星首兩萬元享3.6厘稱王。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪