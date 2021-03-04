【國會暴動】國防部等足3小時才批出兵平亂 3日前削指揮官調兵權

美國國會騷亂當日，示威者人多勢眾且情緒高漲，成功衝入國會後，國民警衛軍遲遲未有出動，令國會極度不滿。惟有國民警衛軍指揮官透露，衝突當日受到國防部不同尋常的限制，以至未能及時調動人員止暴制亂，並稱等了3個多小時，國防部高層才批准到場支援。

緬甸再鎮壓示威者38死 14歲少年中槍亡【下一頁】

有指民兵組織想襲擊國會山莊 眾議院取消開會【下一頁】

國會傳召相關人員，追查軍方人員遲遲未見人影原因，國民警衛軍指揮官沃克（William J. Walker）接受聽證時供稱，暴亂發生前數日，國防部突然取消他快速調動軍隊的權力，任何行動都須獲陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）批准，甚至人員調至一個街口以外地方，亦要先作通報。

沃克稱國會衝突當日，於下午1時49分已接獲國會警隊的支援請求，但及至半小時後示威者成功闖入國會，他仍未獲批到場支援，國防部於他通報要求出兵後3個多小時才批准調動。他稱獲授權後，國民警衛軍人員在數分鐘後．即約5時20分便到場，助恢復秩序。

沃克指出，國會衝突中他所獲的權限，較去年非裔維權示威明顯有異。國會衝突一事上，軍方內部在調動軍隊上有意見分歧，相信有高層人員認為派兵入國會不是好事，擔心予外界的觀感不佳，但非裔維權示威中，則未見有關討論。

拜登擬收緊派錢門檻 約800萬人變無錢拎【下一頁】

希臘發生6.3級地震 災區滿目瘡痍【下一頁】

國防部高級官員薩萊斯（Robert G. Salesses）進一步解釋，指麥卡錫及當時的署理防長米勒（Christopher C. Miller）遲遲未決定是否就國會衝突出兵，主因希望掌握軍隊具體行動，遲免出動兵平息非裔示威引發的爭議，再次出現。

責任編輯：林建忠