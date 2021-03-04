美前高官趙小蘭涉濫權 要下屬代改維基百科

▲ 趙小蘭被指運用職權助家族企業牟利，更要求下屬幫手處理多項私人雜務，如代為修改家人的維基百科頁面。

美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell ）妻子趙小蘭（Elaine Chao），於國會暴亂後主動辭任運輸部長。美國運輸部監察長周三（3日）發表調查報告，指趙小蘭任職運輸部長時濫權。趙小蘭被指運用職權助家族企業牟利，更要求下屬幫手處理多項私人雜務，如代為修改家人的維基百科頁面。

【國會暴亂】運輸部長趙小蘭請辭 特朗普內閣現離職潮 【下一頁】

美國運輸部監察長發表調查報告，指趙小蘭曾多次利用運輸部長辦公室及下屬，為家人與家族企業牟利。趙小蘭曾要求下屬幫忙修改父親趙錫成的維基百科頁面，又要求下屬將趙錫成的自傳《逆風無畏》副本寄給美國一間大企業的行政總裁，要對方親自執筆為這本自傳撰寫序言。

報告更指，趙小蘭曾要求員工使用她的信用卡，來幫自己購買私人物品，並要下屬研究如何免費送貨及獲取優惠券代碼。

趙小蘭家族經營國際航運公司福茂集團（Foremost Group），趙小蘭也被指利用職權為家族企業拉生意。報告指趙小蘭任勞工部長時有意於2017年，帶同父親與任職福茂集團行政總裁的幼妹趙安吉出訪，但由於多間美媒報導此事而未能成事。

報告更指出，趙小蘭曾指派下屬向國土安全部核實，一名在美留學生的工作許可申請情況。而這名留學生曾訪問趙小蘭的父親，更曾經獲得趙氏家族基金會獎學金。

據悉，運輸部監察長去年曾要求美國司法部和聯邦檢察官辦公室調查趙小蘭濫權一案，但上述兩個部門均拒絕展開調查。

責任編輯：鄭錦玲