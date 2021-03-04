【ET講股通】梁耀康：孳息升的債務危機 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日跌643點，報29236點，大市成交2,244億元。

恒指短期後市 續看美10年債息走勢

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指今天走勢較差，仍收在29000關之上。恒指自周一起進入「梅花間竹」的行情，今日消化上日升幅，倘失守29000關，須下試28000關支持，短期後市續看美10年債息走勢。

聯儲局官員暫時認為債息上升，反映經濟復甦向好，通脹縱升見4%亦無需加息。內地官媒亦控制利率預期，指短期不會急升。因此，如果美10年債息企穩1.5厘，下個關口看1.8厘或2厘水平。近期債價急跌，相信是因為拆倉所致，故如果債息不穩，拆倉仍未完，短期市況料續波動。

從納指來看，新經濟股表現較差，道指仍處相對較高位，反映傳統經濟股表現較好，而香港股市情況亦如是，如滙豐 （00005） 今天便逆市向上。倘美債息繼續升，傳統經濟股料續強。但要留意的是，勿跌入陷阱，以為這代表要沽新經濟股買舊經濟股，因為兩者並非平行時空，是同一個經濟。

料通脹溫和 中長綫資金仍流入股市

梁耀康預期，通脹溫和，中長綫資金仍會流入股市，股市調整過後應有力再上。

不過，要留意債息上升，可能會引發環球債務危機，尤其是新經濟股，現金流容易受壓。美10年債息被視為無風險利率，若突然大幅抽上到2至3厘的過往正常水平，對很多公司來說融資成本很重，未必能還得到錢，也難籌集資金。

倘債息再升 新興市場恐現債務危機

再者，美國國債已是超低風險的資產，也有2至3厘回報，那其他國家發債便要提高息率，且一些國家之前發債，靠稍高於美債息率吸客，未來也會遇到發債難題，且還息困難。美債息如果繼續升，屆時儲局未必可以壓得住。在這情況下，新興市場或受更大打擊，憂慮債務危機。梁耀康提醒投資者要有心理準備，或會有金融危機。

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