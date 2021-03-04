  • 19°C
香港時間 : 2021305日 (五) 03:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：孳息升的債務危機 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:54 2021/03/04

分享：

恒指全日跌643點，報29236點，大市成交2,244億元。

恒指短期後市  續看美10年債息走勢

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指今天走勢較差，仍收在29000關之上。恒指自周一起進入「梅花間竹」的行情，今日消化上日升幅，倘失守29000關，須下試28000關支持，短期後市續看美10年債息走勢。

聯儲局官員暫時認為債息上升，反映經濟復甦向好，通脹縱升見4%亦無需加息。內地官媒亦控制利率預期，指短期不會急升。因此，如果美10年債息企穩1.5厘，下個關口看1.8厘或2厘水平。近期債價急跌，相信是因為拆倉所致，故如果債息不穩，拆倉仍未完，短期市況料續波動。

從納指來看，新經濟股表現較差，道指仍處相對較高位，反映傳統經濟股表現較好，而香港股市情況亦如是，如滙豐 （00005） 今天便逆市向上。倘美債息繼續升，傳統經濟股料續強。但要留意的是，勿跌入陷阱，以為這代表要沽新經濟股買舊經濟股，因為兩者並非平行時空，是同一個經濟。

通脹溫和  中長綫資金仍流入股市

梁耀康預期，通脹溫和，中長綫資金仍會流入股市，股市調整過後應有力再上。

不過，要留意債息上升，可能會引發環球債務危機，尤其是新經濟股，現金流容易受壓。美10年債息被視為無風險利率，若突然大幅抽上到2至3厘的過往正常水平，對很多公司來說融資成本很重，未必能還得到錢，也難籌集資金。

倘債息再升 新興市場恐現債務危機

再者，美國國債已是超低風險的資產，也有2至3厘回報，那其他國家發債便要提高息率，且一些國家之前發債，靠稍高於美債息率吸客，未來也會遇到發債難題，且還息困難。美債息如果繼續升，屆時儲局未必可以壓得住。在這情況下，新興市場或受更大打擊，憂慮債務危機。梁耀康提醒投資者要有心理準備，或會有金融危機。

【「ET講股通」問股環節，包括：小米、中生製藥、藥明巨諾、眾安在綫、國美零售、四環醫藥：立即觀看


《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：淡友反攻位 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/03/03
【ET講股通】孫運喜：淡友反攻位 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：四面淡歌 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/03/02
【ET講股通】孫運喜：四面淡歌 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：恒指換馬兼大檢討　同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/03/01
【ET講股通】梁耀康：恒指換馬兼大檢討　同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：小心未跌完　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/02/26
【ET講股通】梁耀康：小心未跌完　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：風險未消退　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/02/25
【ET講股通】梁耀康：風險未消退　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
市況分析 港股 債券 恒生指數 國債 新經濟股 香港經濟日報 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【新股IPO】森松國際2155周五招股　一手入場費3960元
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引入11名基石投資者
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億
【新股IPO】騰訊持股微醫傳最快於上半年申請上市　集資最多234億