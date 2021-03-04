【兩會2021】東亞李民斌：分階段試點大灣區數據互通 數字人民幣可用於跨境理財通

▲ 全國政協委員李民斌建議，在大灣區分階段試點數據互聯共用。

全國政協會議今日（3月4日）開幕，東亞銀行 （00023） 聯席行政總裁、全國政協委員李民斌向大會提出促進大灣區跨境金融創新服務的建議，主要涉及客戶資料數據互通、多元糾紛解決機制、推進數字人民幣應用等方面。

李民斌認為，粵港澳分屬三個司法管轄區，對數據隱私的監管不同，令大灣區內的數據互通備受阻礙，在「了解你的客戶」（KYC）的合規要求下，大灣區的中小企業比較難在香港銀行得到充分的金融服務，同時三地仍未實現個人數據共享，居民在大灣區的另一地要設立銀行賬戶的流程比較複雜。

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李民斌建議分階段、審慎有序地進行試點數據互聯共用，首階段允許母行註冊在香港、澳門以及大灣區內地城市的金融機構，在大灣區內實現集團內的數據互通，並由三地金融監管機構協商制定標準，以確保數據安全性和統一監管，在兼顧風險和保障客戶利益的前提下，方便居民在大灣區城市異地開立銀行賬戶。

而對於客戶的融資及擔保等需求，境內外母行與分支機構之間亦可基於內部共用的客戶資訊，更有效地進行風險管理。在首階段推行成熟後，可考慮下一階段在更大範圍實現數據互通。

李民斌：建立多元金融糾紛解決機制

此外李民斌指，港澳與內地司法管轄權不同，在金融糾紛的處理上可能存在不同標準，處理效率也不高。他建議可研究設立大灣區金融法院，專門處理區內涉及跨境的金融糾紛，提高處理效率，並在仲裁流程中引入港澳金融專家輔助。

而針對數字人民幣試點，李民斌建議陸續將數字人民幣試點推展到大灣區城市，並進一步用於跨境理財通產品的交易，透過實現數字貨幣的跨境使用，促進大灣區的資金流動，便於追踪交易，並提升數字人民幣在國際的競爭力。

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編輯：陳健婷