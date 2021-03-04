【周末好去處】周末特色市集　D2 Place舉辦《花·作 市集》及《消失の2.29市集》（多圖）

▲ D2 Place今個星期，在商場一期及二期同時舉行《花·作 市集》及《消失の2.29市集》。（D2 Place提供圖片）

近來活動相繼開始舉行。D2 Place每周舉辦的市集，在今個星期亦舉行。並在商場一期及二期同時舉行《花·作 市集》及《消失の2.29市集》。

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以花做主題的「花作市集」，出售各類以花製作的貨品。攤位包括Louvre flower，有售手工製的手工皂和保鮮花；以及egao.craft銷售的頸鏈，手鏈，耳環，戒指，小擺設，扣針等飾品。

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兩個市集舉辦詳情：

市集詳情《花·作 市集》

日期：2021年3月6 - 7日

時間：下午 1 時 至 晚上 8 時

地點：荔枝角 D2 PLACE ONE 2樓 The Space （荔枝角地鐵站D2出口）

市集詳情《消失の2.29市集》

日期：2021年3月6 - 7 日 (星期六、日)

時間：下午 1 時至晚上 8 時

地點：D2 Place二期地下The Garage

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責任編輯：馬意文