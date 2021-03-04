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重點發展網上商店 迪士尼年底前關全球2成紀念品實體店

環球政經 17:03 2021/03/04

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迪士尼宣布將於年底前關閉全球2成紀念品售賣店，調配資源重點發展電子商業項目。

【美股焦點】疫情衝擊業務　迪士尼擬明年裁員3.2萬人見下頁

目前迪士尼在全球有約300間紀念品售賣店。迪士尼消費者產品、遊戲與出版業務總裁楊善妮(Stephanie Young)表示，新冠疫情改變了消費者行為，他們更願意網上購物，故此希望重點發展迪士尼應用程式及社交平台扣連的網上商店。

沃爾瑪TikTok聯手 試運直播帶貨推銷商品見下頁

她表示將關閉最少60間位於北美地區的售賣店，再評估下一個需要關閉售賣店的地區，據悉目前已有初步計畫想從歐洲售賣店著手。她拒絕透露關閉售賣店實際對業務的影響，但指隨計畫將有裁員安排。

被問及未來發展計畫，楊善妮表示將完善目前迪士尼的官方網頁，以及增加更多包括成人服裝及配飾、家居日用品及收藏品等商品種類，繼續營運的實體店將主力售賣兒童商品包括配飾、玩具及遊戲等，網上商店則將涵蓋較闊的顧客群商品。

根據IBM美國零售數據，在新冠肺炎肆虐的2020年，電子商業銷售跳升32.4%至7917億美元，並預料將有持續增長。

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撰文 : 馮卓謙

網上購物 Disney 裁員 零售 銷售 歐洲 美國 新冠肺炎
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