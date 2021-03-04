禁止推送個人化廣告? Google擬暫停追蹤用戶瀏覽紀錄

Google近日表示，有計劃暫停使用分析用戶瀏覽紀錄而銷售廣告的技術，外界預此舉或會改變未來整個數碼行業發展。

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此技術用於追蹤用戶過往網上的活動包括其網站瀏覽、網購紀錄等，並按此而選擇一些個人化廣告給予用戶觀看，惟不少人批評此技術侵犯私隱，甚至遭監管機構的審查，故Google宣布計劃於明年起停止使用該技術，但作為全球最大數字廣告公司，估計將引起數碼廣告行業的公司對手強烈反對。

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責任編輯：潘曉豐