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【業績︱房託股】越秀房託去年每基金分派0.2293元　融資成本降至2.57%

股市 23:09 2021/03/04

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越秀房產信託基金 （00405） 去年分派總額按年跌14.8%至6.5億元（人民幣，下同），末期分派每個基金單位約幣0.0999元，約等於0.1199港元，全年共分派0.1985元，折合即約0.2293港元，按年跌15.4%。越秀房託今日收報3.92元，現價股息率達5.8厘 。

越秀房託截至去年底銀行借貸及票據據的總體年利率為 3.01%，按年跌119個基點。主席及行政總裁林德良表示，集團提前發行4億美元債，令利息節省了5500萬元，而且HIBOR處於低位，融資成本已降至2.57%，而下年半融資需求不大。

期內，收入總額按年跌14.5%至17.6億元。廣州國金中心IFC佔收入53%，錄得9.3億元，租金水平仍然保持29%的市場租金溢價，其中續簽租金單價按年增長 6.3%。物業整體期末出租率約為92.8%，按年增0.2個百分點，其中，寫字樓物業出租率 91.3%，零售商場物業出租率98%。

一文看清內房2月銷售數據，看【下一頁】

批發物業廣州白馬大廈全年出租率較中期的97.3%下降3.3個百分點至94%。林德良指，集團上半年趁疫情優化了租戶結構，亦把一、二樓的餐飲、Catwalk範圍重修成「時尚中心」，認為項目已重新出發，2021年目標是重回100%出租率。

問及武漢項目的三年保障安排已完結，林德良指，預期國家會推出更多利好政策，亦相信武漢被列為五大國家級產業基地後，對租賃市場發展幫助大。

在酒店公寓方面，林德良指，現時行業大致恢復了85%，由於疫情，四季酒店客源有所改變，來自大灣區的客戶貢獻加大，會繼續做好宴會及餐飲方面，並會進行產品升級。

（第二版加入管理層言論）

相關文章：【新股IPO】越秀服務遞交上市申請　集資約23.4億元

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編輯：袁諾曦

基金 商場 越秀房產信託基金（00405）

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