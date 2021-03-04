【可再生能源】中國或削新能源補貼　風電太陽能板塊炒完？

外媒報導指，中國國家能源局正在草擬方案，各省級能源主管部門，將就納入保障性併網規模的風電及太陽能發電項目展開競爭性配置，各省將有不少於三分之一的保障性併網額度，定向用於存在拖欠補貼的企業，以架量項目減保來獲得保障性併網資格，有關計劃或導致企業需要減補貼換取併網額度。

根據報導，有關計劃未有定案，未來或有調整，但國家能源局的方案反映當局希望降低過去對風電及太陽能發電的補貼。過去為發展新能源，中國一直對新能源發電提供補貼，從而與煤炭發電廠競爭。不過，有關方案或影響國家主席習近平發展清潔能源的計劃，令中國在2060年實現碳中和的目標加大難度。

消息傳出後，中國可再生能源板塊急跌，龍源電力 （00916） 今日收市跌14.6%至9.07元，金風科技 （02208） 跌12.1%至14.9元，保利協鑫 （03800） 跌8.4%至2.96元，協鑫新能源 （00451） 跌6.8%至0.34元。

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