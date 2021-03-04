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拜登擬收緊派錢門檻 約800萬人變無錢拎

環球社會熱點 17:45 2021/03/04

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美國參議院預料將在數日內，通過美國總統拜登提出的1.9萬億美元（約15萬億港元）刺激方案。有部分美國民主黨人認為方案中，向民眾發放現金支票門檻過低。拜登決定收緊現金支票發放門檻，年收入8萬美元（約62萬港元）以下美國國民才能獲資助。

早前有部分民主黨參議員擔憂，向民眾發放1,400美元（約1萬港元）現金的門檻過低，未能瞄準有需要人士。美國傳媒報道，拜登（Joe Biden）同意修改方案，收緊支票發放門檻，規定年收入8萬美元（約62萬港元）以下的個人，或年收入低於16萬美元（約124萬港元）的夫妻才會獲得資助。

拜登狠批德州過早解除口罩令 斥「原始人思想」 【下一頁】

新方案中，要獲全額資助，個人年收入須低於7.5萬美元（約58萬港元）人；夫妻共同報稅，則年收入門檻為15萬美元，收入超額後，獲發款項會按收入水平遞減。

而早前獲美國眾議院通過的方案中，個人年收入門檻為10萬美元（約78萬港元），夫妻獲全額派錢的收入門檻則為20萬美元（約155萬港元）。

有指民兵組織想襲擊國會山莊 眾議院取消開會 【下一頁】

Urban-Brookings稅收政策中心高級研究員格萊克曼（Howard Gleckman）表示，粗略估算將有800萬人因門檻收緊而無法獲得資助，美國政府亦因此節省約150億美元（約1,200億港元）庫房開支。

責任編輯：李俊儀

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