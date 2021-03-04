三星計劃於於奧斯汀建立芯片工廠 料創造1800個永久工作機會 要求獲10億美元稅務優惠

據彭博社（Bloomberg）報道，三星（SAMSUNG）已經向德州(Texas）政府提交正式文件，要求獲得10億免稅額。因該公司有機會耗資170億美元於奧斯汀建立芯片工廠。在今年1月提交的文件中，該公司表示計劃於頭10年為工廠帶來1800個永久工作崗位，平均起薪點達$ 66K。

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由於在當地有重大投資項目，因此三星要求減免其財產稅，希望在20年內少付德州政府100％的稅項，估計將為公司節省約7.18億美元，同時於5年内少付奧斯丁市50％稅，估計整體省下費用共8,700萬美元，公司同時要求該州補貼其向學區支付的財產稅。

從華為問題中受益？ 三星第三季營業利潤據估計按年增近六成：【下一頁】

確實設廠的位置從華為問題中受益？ 三星第三季營業利潤據估計按年增近六成三星還未有最終定案，該公司的文件指選址競爭激烈，亦表明於德州州營運的稅收成本較高，因此當地政府能提供的免稅額或成關鍵因素，如果未能獲得相關的稅務優惠，該公司可能會於亞利桑那州，紐約或韓國設廠。

如果三星最後選擇奧斯汀，形式將以擴展現有工廠為主，因為該公司在該市已經擁有一家芯片製造廠，1997年至今都在該處，目前有大約10,000名員工，而當地媒體Austin American Statesman指出三星最近在現有工廠附近購買了257.7英畝的土地，意味擴展計劃成數頗高。

企業與城市或州份合作經常出現，但有人認為三星的要求過多，尤其是與特斯拉（Tesla)相比，雖然兩家計劃中的工廠無法直接進行比較，但外界普遍認為三星過分進取。

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責任編輯：翁嘉陽