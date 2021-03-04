【網民熱話】究竟成日轉工係好事還是壞事？網民：魚唔過塘就唔會肥

不少人如果想轉工，都會考慮自己太常轉工會不會令人事部留下不好的印象。近日就有網民在討論區問其他網民，究竟成日轉工係好事還是壞事。引來不少網民回覆，不少網民都認為要基於人事部和工種再決定。

網民指他聽過兩種意見，第一種認為成日轉工證明你份人Jumpy（經常轉工），不穩定，公司不合你少少心意就辭職不做，對公司同事不忠心，靠不住。而第二種則認為成日轉工證明你有價值，因為無論你怎麼轉都有人請，證明你有可取之處，有其他人沒有的實力，還可以不斷跳價。

其他網民回應：

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有不少網民都認為要基於人事部和工種再決定，「看工種／資歷，專業人士／中高層不會經常轉工」、「都要看職位，如果是基層職位，例如文員，技術員，當然不是好事，見工時好多公司不會想請，加上過了30歲之後很難每年都轉工。不過如果是會計師，工程師，行政助理，市場部，又不怕成日轉工，始終專業職位比較吃香，加上月薪約兩三萬，而每轉工一次都有2000至3000元的增長，這樣可能是好事，因為魚不過塘就不會肥。」

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另外，亦有網民認為3年才轉工比較安全，不能做太短，「我覺得好難給單一的答案，需要按情況而定，一般3多年轉一次是可以的，一年半載就轉一份HR（人事部）都知發生甚麼事」、「可以轉，但先做3年」、「如果做得短，別人會覺得你做不長，不請你。」

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責任編輯：黃苑筠