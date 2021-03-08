永明金融退休掌握力指數56.3點 惟3成人士對實際表現感滿意

香港永明金融公布首個「永明金融退休掌握力指數」，其指數為56.3點，稍高於50中位數，顯示港人在退休規劃方面仍有進步空間，特別在單身一族較已婚人士稍遜，相差6.2點；港人自覺在規劃退休及實行退休儲蓄較一年前努力 。

其指包括情報掌握、行動和正面經驗等3大範疇，依次獲得55.2、56.4及57分。約半數受訪者均認同以上範疇對退休規劃及儲蓄的重要性，惟只有約3成人對其實際表現感到十分滿意，其中「行動掌控」落差最大為16%。 另外，有58%受訪者考慮或已使用強積金可扣稅自願性供款(TVC)或合資格延期年金保單(QDAP)作退休儲蓄組合的一部分。

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保監局延長遙距銷售臨時便利措施至今年6月30日，香港永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣指，客戶對遙距銷售的反應良好，其使用量持續增長，惟面對面銷售仍是現時的主要銷售渠道，未能完全被取代。

同時，她透露永明數款主打的儲蓄型產品，包括延期年金，其保費於去年平均增長介乎10%至20%，其中延期年金產品亦佔2020年全年新生意約10%。她又指，暫時未見因新冠疫情影響可扣稅自願性(TVC)的供款情況。

是次調查由香港永明金融委託尼爾森市場調查公司於2021年2月1至5日在香港進行調查，透過網上問卷訪問1,000名年齡介乎30至45歲，月薪1.5萬元以上的香港居民。

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責任編輯：潘曉豐