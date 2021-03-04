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【股票印花稅】陳茂波撐股票印花稅加幅微　料南向債券通下半年初段推出

宏觀解讀 16:38 2021/03/04

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【股票印花稅】陳茂波撐股票印花稅加幅微　料南向債券通下半年初段推出

財政司司長陳茂波出席網上論壇，再為預算案提出調高股票印花稅3成至0.13%解話。陳茂波稱，投資者最重視資本收益，理解投資者關注股票成本，但認為股票印花稅加幅輕微，香港股市不會因此失去競爭力，而且港府有需要擴大收入來源，而目前企業和市民都面臨財政壓力，非合適時機調高利得稅及薪俸稅。

他續指，金管局正與內地就「債券通」南向交易緊密合作，預料下半年初段有望推出。

香港遭美國傳統基金會剔出經濟自由度排名、「無異內地城市」 陳茂波：不同意，可見【下一頁】

陳茂波預期，今年香港經濟可回復增長，全年GDP增幅約3.5%至5%，預計歐美經濟在年中改善，可有利香港出口和服務業，料明年香港經濟總值才可回到疫情前水平。

在一手樓空置稅的立法工作，陳茂波稱，政府兩年前希望藉立法加徵空置稅壓抑樓市過熱，並阻止發展商囤積住宅供應，只要發展商推盤「貨如輪轉」，就毋須加徵空置稅，在現時以擊退疫情，立法加徵空置稅需要等到適當時候，社會有充分討論及諮詢後才能進行。

相關文章：

【股票印花稅】彭博稱陳茂波不排除再加印花稅　最終報道「暫無意再加」

【SPAC】證監會和港交所向金融領導委員會簡介「SPAC」　陳茂波：研究推出

 

編輯：麥德銘

港股 債券 香港金融管理局 陳茂波 印花稅 財政司
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