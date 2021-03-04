【業績|銀行股】創興銀行全年純利下降2成 擬派末期息、每股0.23元（第二版）

▲ 創興銀行去年全年純利下降約2成。

創興銀行 （01111） 公佈去年全年業績，該行去年純利和減值準備後的營業溢利均下降兩成。該行表示，由於經濟前景仍不明朗，該行保留資本應付未來挑戰，擬減少派發末期息，每股0.23元，比2019年同期下跌4成。

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創興銀行主席張招興指，去年新冠疫情打撃環球經濟，各地經濟體採取貨幣寬鬆政策紓緩疫情衝擊，港元和美元息率持續下行，使淨息差大幅收窄，同時市場信貸風險不明朗因素增加，為該行帶來挑戰。

創興銀行去年純利下降22.1%至14.8億元，減值準備後的營業溢利按年跌23.3%至17.3億元，主要受累於淨利息收入下降和金融資產減值準備增加。該行去年受大幅降息政策影響，市場利率水平急促下滑，淨利息收入按年減少10.22%至29.3億元；淨息差為1.34%，比2019年下降28個基點；金融資產淨減值損失按年大增2.06倍，為4.22億元。

非息收入方面，去年非息收入按年增長17.4%，佔總收入23.2%。費用及佣金收入升33.4%至4.3億元；淨買賣及投資收入升7.1%至2.58億元，其他營業收入則微升2.67%至1.89億元。

該行客戶存貸款增幅顯著，客戶貸款上升20.6%至1423.8億元，存款上升12.6%至1832.3億元，貸款對存款比率為73.7%，不良貸款率為0.65%，按年增加0.32%。客戶地區分佈中，內地貸款佔比加大至28.5%，比2019年同期增加8.3%；內地存款佔比則加大至23.9%，按年增3.3%。

將加快內地業務發展 將於深圳、中山等地籌建支行

創興銀行主席張招興指，該行將繼續加快內地業務發展。針對大灣區發展，該行擬以法人銀行和分行的模式進行，並同時善用兩地資源，例如透過人才計劃安排香港大學生在大灣區工作，以及吸納國內的科技人才到兩地從事開發工作。此外，該行已獲全國性經營牌照，除了大灣區以外，未來亦可覆蓋業務至華東等地區。

該行去年內地分支機構業務表現見好，截至去年12月底，內地營業收入按年升17.6%至8.2億元，資產總額按年大升31.7%至593億元。他指，該行正計劃加大內地業務，已為未來計劃訂下5年規劃目標，繼去年成立東莞支行後，今年將在深圳、中山等地籌建支行。

另外，該行去年總資產按年增加9.46%，為2369億元。截至去年12月底，香港資產比重約為73.02%，總資本比率為16.79%，一級資本比率和普通股權一級資本比率分別為14.36%及11.27%。

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編輯﹕賴奕羚